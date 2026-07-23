Giselle, musicais e teatro grátis

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A noite desta quinta-feira (23) reserva atrações de peso para o público curitibano, com a última chance de conferir um dos maiores clássicos da dança romântica no Teatro Guaíra. Para quem prefere as artes cênicas, os palcos da cidade abrem as cortinas para espetáculos inéditos que misturam humor existencial e superação.
Confira os destaques da agenda cultural de Curitiba para hoje:
Esta é a última oportunidade para assistir à obra-prima romântica em dois atos, embalada pela música do compositor Adolphe Adam. A história narra o trágico romance entre a camponesa Giselle e um nobre disfarçado.
O espetáculo teatral autoral estreia sua temporada exatamente hoje no complexo do Teatro Guaíra. Diferente do que o título sugere, não é uma biografia do ex-Beatle, mas uma comédia dramática e reflexiva. A trama acompanha John Lennon Rogoski, um homem comum de 49 anos que sofre um infarto e acompanha um embate ácido entre seu Anjo da Guarda e a Morte no limbo. É um musical conciso de ato único, com três canções originais do diretor e dramaturgo paranaense Elmo Dias.
Com estreia nesta quinta, a peça dirigida por Mauro Zanatta (com assistência de Carmen Jorge) é um drama cômico que aborda a vida de pacientes em longos tratamentos de quimioterapia. O espectador acompanha o cotidiano de uma clínica de oncologia onde se cruzam as vidas de um empresário, um artista e um operário. A obra destaca-se por reunir um elenco que passou pela experiência real da doença, como Fagner Zadra, Rafael Alípio e Maurício Vogue (in memoriam).
Tradicional noite dedicada ao formato stand-up comedy, reunindo comediantes locais e convidados para fechar a noite com muito humor.
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