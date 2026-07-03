Bruno Rizzi diz que Flávio agravou desgaste

Segundo Rizzi, o evento precisou de uma operação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, para “encher” o espaço, o que expôs a dificuldade do partido em administrar o conflito neste momento. Ele disse que não vê “cenário de acomodação” no curto prazo.

Ontem o evento esvaziado, como já era esperado depois de toda a discussão. Inclusive, o Valdemar da Costa Neto acaba ligando para várias parlamentares do PL para encher o evento ali, porque estava simplesmente esvaziado. Foi uma operação de desespero total mesmo, para que tivesse um quórum mínimo ali, para que o evento acontecesse.

Bruno Rizzi

Na análise do cientista político, o embate tem componente pessoal e político e passa por disputa de influência sobre “o espólio do bolsonarismo” dentro do partido. Para ele, Michelle tenta garantir espaço na campanha e no arranjo de poder do campo.

Isso envolve uma briga pela influência política, pelo espólio do bolsonarismo dentro da política. Michelle não aceita simplesmente ser, bem entre aspas aqui, apenas uma senadora da República. Ela entende que, se ela for apenas senadora, ela não vai conseguir exercer seu poder de fato.

Bruno Rizzi

Rizzi também afirmou que o atrito não se limita a Flávio Bolsonaro e apontou Eduardo Bolsonaro como foco central do conflito com Michelle. Na leitura dele, o senador e pré-candidato à Presidência entrou no centro da crise ao defender o irmão, que é muito próximo de Paulo Figueiredo — ambos, inclusive, residem nos EUA e estiveram junto a Flávio no encontro recente com o presidente dos EUA, Donaldo Trump.