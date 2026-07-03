Foi identificada como Mayara Estrela, de 22 anos, a vítima do atropelamento regi…

Foi identificada como Mayara Estrela, de 22 anos, a vítima do atropelamento registrado na madrugada deste domingo (28), na BR-369, nas proximidades do km 432, em Ubiratã.

Moradora de Ubiratã, Mayara era estudante de Medicina Veterinária e bastante conhecida entre amigos e familiares. A confirmação da identidade gerou grande comoção nas redes sociais ao longo da manhã deste sábado.

Mayara não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relatou que seguia pela rodovia quando a jovem entrou repentinamente na pista. Ele ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

Após o impacto, o condutor procurou auxílio na base da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e da concessionária responsável pela rodovia atenderam à ocorrência e realizaram os procedimentos de praxe.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O Portal Ubiratã Online manifesta solidariedade aos familiares e amigos de Mayara neste momento de profunda dor.

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