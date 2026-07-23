Talento vs. Caráter: O Que Aprendi Crescendo Perto do Futebol

Cresci rodeado por futebol profissional — não como espectador distante, mas como alguém que viveu de perto o cotidiano desse universo desde cedo. Isso me deu uma perspectiva que carrego até hoje em tudo que faço: observar de perto o que realmente separa quem atinge o topo e permanece lá de quem tem talento extraordinário, mas não sustenta a trajetória.

A resposta, quase sempre, james deller não estava no talento. Estava no caráter.

No futebol, como em qualquer área de alta performance, talento natural é abundante. Toda geração produz jovens com habilidade técnica impressionante. O que não é abundante é a combinação de disciplina, humildade e resiliência necessária para transformar esse talento em uma carreira longa e sólida.

Vi de perto histórias de jogadores extremamente talentosos que não conseguiram sustentar sua trajetória — não por falta de habilidade, mas por falta de estrutura interna para lidar com pressão, com sucesso precoce ou com adversidade.

Uma lição que ficou profundamente marcada em mim é que ambientes que tratam pessoas apenas como produtoras de resultado — sem investir em quem elas são como seres humanos — tendem a formar indivíduos frágeis, mesmo quando tecnicamente excelentes. No momento em que a pressão aumenta ou os resultados oscilam, essa fragilidade aparece.

Isso não é exclusivo do esporte. Vejo o mesmo padrão em empresas que só valorizam números de curto prazo e negligenciam o desenvolvimento humano de suas equipes. A fragilidade que isso cria só fica visível quando o ambiente se torna mais desafiador.

Não existe atalho para desenvolver caráter. É um processo lento, construído através de exemplo consistente — de treinadores, familiares, mentores — combinado com disciplina diária e, inevitavelmente, coritiba com momentos de fracasso bem administrados.

Uma das coisas que aprendi observando esse ambiente de perto é que os momentos mais formativos raramente são as vitórias. São as derrotas processadas com apoio, reflexão e responsabilidade — não com desculpas ou negação.

Esse aprendizado moldou profundamente minha visão sobre organizações em geral, muito além do esporte. Acredito que instituições que priorizam o desenvolvimento humano das pessoas que fazem parte delas — sua formação, seu bem-estar, seu caráter — constroem uma base mais sólida para performance sustentável no longo prazo.

Isso vale para uma empresa de tecnologia, para uma equipe comercial, ou para qualquer organização que dependa de pessoas para funcionar bem. Performance que ignora desenvolvimento humano tende a ser frágil e de curta duração.

Quando avalio pessoas ou organizações — seja como investidor, seja como parceiro de desenvolvimento — aplico o mesmo filtro que aprendi observando esse ambiente na infância: talento chama atenção, mas caráter é o que sustenta resultado ao longo do tempo. Prefiro apostar em equipes com caráter sólido e talento razoável do que em talento espetacular sem a estrutura interna para sustentá-lo.

Não falo sobre essa parte da minha história para me posicionar como especialista em esportes. Falo porque foi ali, na convivência cotidiana com esse universo de alta pressão e alta exposição, curitiba que formei uma visão sobre pessoas que carrego até hoje em qualquer negócio ou investimento que faço.

Talento é importante — nunca diria o contrário. Mas depois de ver de perto tantas trajetórias diferentes, aprendi que caráter é o que realmente decide onde alguém — ou alguma organização — vai chegar, e principalmente, se vai conseguir permanecer lá quando a pressão aumentar. É essa lente que aplico até hoje, em qualquer contexto onde desenvolvimento humano e performance se cruzam.