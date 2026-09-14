Buscas intensas em Rio Branco do Sul após duas pessoas desaparecerem sobre teto de veículo arrastado por enchente no Rio Ribeira

Desaparecimento de duas pessoas em Rio Branco do Sul mobiliza equipes de busca após veículo ser arrastado pela correnteza do Rio Ribeira neste domingo

Um caso grave mobiliza o Corpo de Bombeiros na Região Metropolitana de Curitiba neste domingo, 13 de setembro de 2026. Duas pessoas desapareceram após serem vistas sobre o teto de um veículo que estava submerso no Rio Ribeira, em Rio Branco do Sul.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os relatos recebidos pelas autoridades indicam que as vítimas foram arrastadas pela força da água. O incidente teria ocorrido após o rompimento de manilhas em uma passagem sobre o rio.

A estrutura cedeu devido ao grande volume de água causado por fortes chuvas que atingiram a localidade. A seguir, entenda os detalhes da operação de busca e os relatos sobre o ocorrido com o veículo no Rio Ribeira.

Veículo localizado no Rio Ribeira

O carro, um modelo Ford Ka vermelho, foi encontrado pelas equipes do Posto de Bombeiros Comunitário (PBC) de Rio Branco do Sul nas proximidades do Mini Mercado Schineider. Moradores da região relataram que as duas pessoas permaneceram sobre o teto do automóvel por algum tempo antes de serem levadas pela correnteza.

Ação das equipes de resgate

Ao chegarem ao local indicado pelos moradores, os bombeiros constataram que as vítimas já não estavam mais sobre o carro. Além da equipe local, o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) foi acionado para prestar apoio especializado nas buscas pelo rio, visando localizar os desaparecidos.

Circunstâncias do desaparecimento

A principal suspeita é que a força da água, potencializada pelas chuvas recentes, tenha superado a resistência da passagem sobre o rio, arrastando o veículo com as pessoas. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas, e as circunstâncias exatas do acidente seguem sob investigação oficial.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o desaparecimento? O caso aconteceu no Rio Ribeira, localizado em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

O que causou o acidente com o veículo? Segundo informações locais, o rompimento de manilhas de uma passagem sobre o rio, causado pelo grande volume de água das chuvas, levou o carro para dentro do curso d’água.

As vítimas foram localizadas? Não. Até a publicação desta reportagem, as duas pessoas seguiam desaparecidas após serem arrastadas pela correnteza.

Quem está realizando as buscas? A operação conta com o apoio do Posto de Bombeiros Comunitário local e do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST).

As identidades das vítimas foram reveladas? Não, o Corpo de Bombeiros não divulgou nomes ou detalhes sobre as identidades das duas pessoas que estavam no veículo.