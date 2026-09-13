Irmão detido em Cascavel após segurar irmã pelo pescoço em briga sobre venda de casa

Segundo a Guarda Municipal, um homem de 41 anos foi detido em 13 de setembro de 2026 no Bairro Morumbi, em Cascavel, após segurar a irmã durante discussão sobre a venda de um imóvel

Um homem de 41 anos foi detido na tarde de 13 de setembro de 2026 no Bairro Morumbi, em Cascavel, após uma discussão com a irmã, de 43 anos, terminar em violência. Segundo informações da Guarda Municipal, o conflito teve como motivação a venda de um imóvel.

De acordo com a Guarda Municipal e reportado pelo CGN, o homem teria ido até a casa da irmã para entregar documentos e pedir que ela assinasse papéis que permitiriam a venda. A mulher se recusou a assinar, o que teria provocado a discussão e, segundo a corporação, o homem chegou a segurar a irmã pelo pescoço.

O que ocorreu

Segundo a Guarda Municipal, a ida do homem à residência teve a finalidade de entregar documentos relacionados à venda do imóvel. A recusa da irmã em assinar os papéis deu início à discussão. O relato da corporação descreve que, durante o conflito, o homem segurou a mulher pelo pescoço.

Acionamento da guarda e encaminhamento

A equipe do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos (GPOM) da Guarda Municipal foi acionada e compareceu ao endereço no Bairro Morumbi. Ambos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para prestar esclarecimentos.

Andamento do caso

Conforme informado, o caso será investigado pelas autoridades competentes. Não há na reportagem outras informações sobre medidas judiciais ou estado de saúde das partes além do encaminhamento à delegacia.