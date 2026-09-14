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União da Vitória suspende aulas em 18 Escola após enchente que deixou mais de 2 mil afetados

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Aulas presenciais em 18 unidades de União da Vitória foram temporariamente suspensas; 12 Escola viraram abrigos e outras seis ficaram alagadas.

A Prefeitura Municipal de União da Vitória informou que, a partir de segunda-feira (14), as atividades escolares presenciais serão temporariamente suspensas nas unidades da rede municipal e estadual que estão sendo usadas como abrigos ou localizadas em áreas de risco devido à enchente que atinge o município.

Segundo relatório da Defesa Civil divulgado na tarde de domingo (13), mais de 2 mil moradores da cidade, que tem 56,7 mil habitantes, tiveram que deixar suas casas. Desses, cerca de 1,8 mil foram para a casa de parentes ou amigos e 247 estavam em abrigos públicos.

Situação do rio e impacto regional

União da Vitória é cortada pelo Rio Iguaçu, cujo nível considerado normal é de 3,5 metros. Conforme o monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia (Copel), às 14h de domingo (13) o rio estava em 6,235 metros; 24 horas antes a medição indicou 6,093 metros e, na sexta-feira (11) às 14h, 5,624 metros.

Contabilizando apenas quem acionou as autoridades, o total de casas danificadas pelos temporais no estado passa de 2,6 mil.

Escola usadas como abrigo e unidades em áreas de enchente

De acordo com a Prefeitura, 18 unidades terão as atividades presenciais suspensas. Abaixo, a lista informada das unidades:

Unidades usadas como abrigo

  • Colégio Estadual Pedro Stelmachuk
  • Colégio Estadual Astolpho Macedo de Souza
  • Colégio Estadual Bernardina Schleder
  • Colégio Estadual Judith Simas Canella
  • Colégio Estadual Neusa Domit
  • Colégio Estadual Inocêncio de Oliveira
  • Escola Municipal Amélia Hobi
  • Escola Municipal Judith Góes de Lima
  • Escola Municipal Duque de Caxias
  • Escola Municipal Antonieta Montanari
  • Escola Municipal Melvin Jones
  • Escola Municipal Didio Augusto

Unidades em áreas de enchente

  • Colégio Estadual Adiles Bordin
  • Escola Municipal Clementina Lona Costa
  • Escola Municipal Dário Bordin
  • Escola Municipal Vitória Fernandes
  • CMEI Odete Conte
  • CMEI Sagrada Família

Contatos de emergência

Em caso de emergências, a reportagem informa que as autoridades indicam os seguintes canais:

  • Defesa Civil: 199
  • Corpo de Bombeiros: 193
  • Copel (problemas de energia e queda de postes): 0800 51 00 116

A Defesa Civil do Paraná também envia alertas por SMS: para receber mensagens, é preciso enviar o CEP da região para o número 40199; a Defesa Civil responde com confirmação do cadastro e passa a enviar alertas sobre risco de mau tempo na área informada.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39396

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