União da Vitória suspende aulas em 18 Escola após enchente que deixou mais de 2 mil afetados

Aulas presenciais em 18 unidades de União da Vitória foram temporariamente suspensas; 12 Escola viraram abrigos e outras seis ficaram alagadas.

A Prefeitura Municipal de União da Vitória informou que, a partir de segunda-feira (14), as atividades escolares presenciais serão temporariamente suspensas nas unidades da rede municipal e estadual que estão sendo usadas como abrigos ou localizadas em áreas de risco devido à enchente que atinge o município.

Segundo relatório da Defesa Civil divulgado na tarde de domingo (13), mais de 2 mil moradores da cidade, que tem 56,7 mil habitantes, tiveram que deixar suas casas. Desses, cerca de 1,8 mil foram para a casa de parentes ou amigos e 247 estavam em abrigos públicos.

Situação do rio e impacto regional

União da Vitória é cortada pelo Rio Iguaçu, cujo nível considerado normal é de 3,5 metros. Conforme o monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia (Copel), às 14h de domingo (13) o rio estava em 6,235 metros; 24 horas antes a medição indicou 6,093 metros e, na sexta-feira (11) às 14h, 5,624 metros.

Contabilizando apenas quem acionou as autoridades, o total de casas danificadas pelos temporais no estado passa de 2,6 mil.

Escola usadas como abrigo e unidades em áreas de enchente

De acordo com a Prefeitura, 18 unidades terão as atividades presenciais suspensas. Abaixo, a lista informada das unidades:

Unidades usadas como abrigo

Colégio Estadual Pedro Stelmachuk

Colégio Estadual Astolpho Macedo de Souza

Colégio Estadual Bernardina Schleder

Colégio Estadual Judith Simas Canella

Colégio Estadual Neusa Domit

Colégio Estadual Inocêncio de Oliveira

Escola Municipal Amélia Hobi

Escola Municipal Judith Góes de Lima

Escola Municipal Duque de Caxias

Escola Municipal Antonieta Montanari

Escola Municipal Melvin Jones

Escola Municipal Didio Augusto

Unidades em áreas de enchente

Colégio Estadual Adiles Bordin

Escola Municipal Clementina Lona Costa

Escola Municipal Dário Bordin

Escola Municipal Vitória Fernandes

CMEI Odete Conte

CMEI Sagrada Família

Contatos de emergência

Em caso de emergências, a reportagem informa que as autoridades indicam os seguintes canais:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Copel (problemas de energia e queda de postes): 0800 51 00 116

A Defesa Civil do Paraná também envia alertas por SMS: para receber mensagens, é preciso enviar o CEP da região para o número 40199; a Defesa Civil responde com confirmação do cadastro e passa a enviar alertas sobre risco de mau tempo na área informada.