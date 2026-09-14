União da Vitória suspende aulas em 18 Escola após enchente que deixou mais de 2 mil afetados

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A Prefeitura Municipal de União da Vitória informou que, a partir de segunda-feira (14), as atividades escolares presenciais serão temporariamente suspensas nas unidades da rede municipal e estadual que estão sendo usadas como abrigos ou localizadas em áreas de risco devido à enchente que atinge o município.
Segundo relatório da Defesa Civil divulgado na tarde de domingo (13), mais de 2 mil moradores da cidade, que tem 56,7 mil habitantes, tiveram que deixar suas casas. Desses, cerca de 1,8 mil foram para a casa de parentes ou amigos e 247 estavam em abrigos públicos.
União da Vitória é cortada pelo Rio Iguaçu, cujo nível considerado normal é de 3,5 metros. Conforme o monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia (Copel), às 14h de domingo (13) o rio estava em 6,235 metros; 24 horas antes a medição indicou 6,093 metros e, na sexta-feira (11) às 14h, 5,624 metros.
Contabilizando apenas quem acionou as autoridades, o total de casas danificadas pelos temporais no estado passa de 2,6 mil.
De acordo com a Prefeitura, 18 unidades terão as atividades presenciais suspensas. Abaixo, a lista informada das unidades:
Unidades usadas como abrigo
Unidades em áreas de enchente
Em caso de emergências, a reportagem informa que as autoridades indicam os seguintes canais:
A Defesa Civil do Paraná também envia alertas por SMS: para receber mensagens, é preciso enviar o CEP da região para o número 40199; a Defesa Civil responde com confirmação do cadastro e passa a enviar alertas sobre risco de mau tempo na área informada.