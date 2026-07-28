Buscas por fotógrafa desaparecida no Salto das Orquídeas mobilizam equipes perto de queda de 45 metros em Sapopema

O desaparecimento da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso no Salto das Orquídeas alerta para os perigos de travessias em áreas de cachoeiras e corredeiras

As buscas pela fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, completam dois dias na região do Salto das Orquídeas, em Sapopema, no norte do Paraná. A jovem desapareceu após tentar atravessar um ponto do rio Lajeado Liso, local que apresenta uma queda de 45 metros de altura.

O acidente ocorreu no último sábado, quando a fotógrafa realizava uma trilha acompanhada de uma amiga. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o nível da água estava cerca de 40 centímetros acima do normal no dia do incidente, tornando a travessia extremamente perigosa.

Conforme apurado pelas autoridades e divulgado em veículos de comunicação, o esforço de resgate envolve cerca de 30 pessoas. As equipes utilizam drones, uma aeronave e percorrem o curso do rio em busca de pistas sobre o paradeiro da profissional.

Dinâmica do acidente no Salto das Orquídeas

Ana Paula e sua amiga, Ana Carolina Camilo, decidiram se separar do grupo principal para visitar um mirante. Para chegar ao destino, tentaram atravessar o rio com o auxílio de cordas, mas a força da água agitada pelas chuvas recentes causou o desequilíbrio de ambas.

Enquanto a fotógrafa foi levada pela correnteza, Ana Carolina conseguiu se salvar ao se segurar em uma pedra que não estava submersa. Ela permaneceu isolada na mata, a 500 metros do local da queda, até ser encontrada por um funcionário do parque na manhã de domingo.

Estado de saúde da sobrevivente

Após ser resgatada com o apoio de policiais militares, Ana Carolina foi encaminhada para atendimento médico em Cornélio Procópio. A família informou que a jovem sofreu uma fratura em uma das vértebras da coluna durante a queda nas águas do Salto das Orquídeas.

Desafios das equipes de busca e salvamento

O terreno onde a fotógrafa desapareceu é marcado por mata fechada e um relevo complexo, com três quedas d’água e diversas corredeiras. Os bombeiros concentram os trabalhos no poço da cachoeira e em toda a extensão da calha do rio, enfrentando áreas de difícil acesso.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu o desaparecimento da fotógrafa? O acidente foi no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no rio Lajeado Liso.

Qual a altura da queda de água próxima ao local? O ponto onde a jovem tentou atravessar fica próximo a uma queda de 45 metros.

Como a amiga da fotógrafa sobreviveu? Ela conseguiu se agarrar a uma pedra que não estava submersa e ficou na mata até ser encontrada.

Quantas pessoas participam das buscas? Cerca de 30 pessoas, entre bombeiros e voluntários, atuam na operação.

Quais equipamentos estão sendo usados no resgate? As equipes utilizam drones, uma aeronave e varredura física por terra e água.