Buscas por jovem desaparecido em represa no Paraná após falha mecânica em barco envolvem uso de sonar e drones

Equipes de resgate seguem com buscas intensivas por jovem que desapareceu após barco perder o controle em represa no interior do Paraná

As operações de busca por Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, permanecem em andamento na represa Salto Santiago, localizada em Rio Bonito do Iguaçu. O jovem está desaparecido desde a manhã do último sábado (12), após um acidente ocorrido durante a realização de um campeonato de pesca na região.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o incidente ocorreu quando a embarcação em que a vítima estava apresentou uma falha mecânica inesperada. O barco perdeu o controle da direção, começou a girar e acabou lançando os três ocupantes diretamente nas águas da represa.

A seguir, você entenderá os detalhes sobre as estratégias de resgate que estão sendo utilizadas pelos bombeiros, os desafios enfrentados pela equipe devido às características geográficas do local e o relato dos sobreviventes sobre os momentos que antecederam o acidente.

Estratégias de busca e desafios no local

Os trabalhos realizados pelo Corpo de Bombeiros já abrangeram uma área de aproximadamente 6 quilômetros quadrados. Para localizar o jovem, as equipes utilizam uma combinação de técnicas, que incluem mergulhos especializados, varreduras com drones e o emprego de sonar para mapear o fundo da represa.

Atualmente, as buscas estão concentradas em um ponto específico onde a profundidade da água varia entre 20 e 30 metros. Esta característica do terreno subaquático impõe grandes dificuldades operacionais, exigindo que os mergulhadores alternem diferentes táticas para garantir a segurança e a eficiência da procura.

Dinâmica do acidente e resgate dos sobreviventes

De acordo com os relatos fornecidos à Polícia Militar pelos dois sobreviventes, o grupo ouviu um forte barulho logo antes de a embarcação perder o controle. Nenhum dos três homens que estavam no barco utilizava colete salva-vidas no momento em que foram arremessados na água.

Uma equipe que navegava nas proximidades, em uma área conhecida como Duas Barra Mansa, avistou o barco desgovernado. Esses navegantes conseguiram resgatar dois dos ocupantes, que foram atendidos pelo Samu e encaminhados a um posto de saúde. Matheus, contudo, submergiu e não foi mais visto.

Indícios encontrados pelas autoridades

Desde o início da operação, as autoridades mantêm o foco na localização de qualquer sinal que possa indicar o paradeiro do jovem. Até o momento, o único item relacionado à vítima encontrado pelas equipes de busca foi um boné, localizado em uma das margens da represa ainda no dia do acidente.

Não houve, até a última atualização das autoridades, a localização de outros pertences pessoais ou vestígios que pudessem auxiliar no trabalho de resgate. As equipes seguem mobilizadas para continuar as varreduras conforme o planejamento estabelecido pelo comando dos bombeiros.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu o desaparecimento de Matheus Gustavo Schuh? O jovem desapareceu na represa Salto Santiago, em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná.

Qual foi a causa do acidente com o barco? Segundo os sobreviventes, a embarcação sofreu uma falha mecânica, apresentou um forte barulho e perdeu o controle da direção antes de girar.

Os ocupantes utilizavam equipamentos de segurança? Não. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum dos três ocupantes do barco estava usando colete salva-vidas no momento do acidente.

Quais tecnologias estão sendo usadas nas buscas? As equipes utilizam drones, sonar, mergulhadores e buscas superficiais com embarcações para cobrir a área de cerca de 6 quilômetros quadrados.

Qual a profundidade do local onde as buscas estão concentradas? Os trabalhos estão focados em uma área com profundidade entre 20 e 30 metros, o que torna a operação de resgate mais complexa.