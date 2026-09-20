Acidente entre Audi e Palio deixa casal de idosos ferido e motorista preso em Cascavel

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um acidente envolvendo um Audi e um Palio foi registrado na manhã de domingo, 20 de setembro de 2026, no Centro de Cascavel. A informação é da reportagem do CGN Publicado na mesma data.
O impacto da colisão foi descrito como bastante violento, com uma placa de sinalização arrancada no local, segundo a CGN.
segundo CGN, a colisão ocorreu no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e General Osório. Testemunhas ou detalhes adicionais sobre a dinâmica do acidente não foram informados pela fonte.
Um casal de idosos que estava no Palio ficou ferido e precisou de socorro. O atendimento às vítimas foi realizado pelo Siate, conforme registrado pela CGN.
Segundo a CGN, o motorista do Audi foi preso por embriaguez ao volante. A reportagem não traz mais detalhes sobre o flagrante, como níveis de alcoolemia ou encaminhamento policial.