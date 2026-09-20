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Acidente entre Audi e Palio deixa casal de idosos ferido e motorista preso em Cascavel

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Colisão ocorreu na manhã de 20 de setembro no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e General Osório, segundo a CGN

Um acidente envolvendo um Audi e um Palio foi registrado na manhã de domingo, 20 de setembro de 2026, no Centro de Cascavel. A informação é da reportagem do CGN Publicado na mesma data.

O impacto da colisão foi descrito como bastante violento, com uma placa de sinalização arrancada no local, segundo a CGN.

O acidente

segundo CGN, a colisão ocorreu no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e General Osório. Testemunhas ou detalhes adicionais sobre a dinâmica do acidente não foram informados pela fonte.

Vítimas e atendimento

Um casal de idosos que estava no Palio ficou ferido e precisou de socorro. O atendimento às vítimas foi realizado pelo Siate, conforme registrado pela CGN.

Prisão por embriaguez

Segundo a CGN, o motorista do Audi foi preso por embriaguez ao volante. A reportagem não traz mais detalhes sobre o flagrante, como níveis de alcoolemia ou encaminhamento policial.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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