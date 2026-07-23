Buscas por jovem desaparecido no Rio Ivaí mobilizam bombeiros em Douradina

O segundo dia de buscas pelo jovem desaparecido no Rio Ivaí, em Douradina, terminou no início da noite desta quarta-feira (22) sem novidades. Alexandre Nascimento, de 20 anos, está desaparecido desde terça-feira (21), quando entrou no rio para tentar recuperar uma embarcação à deriva nas proximidades da rampa náutica e foi levado pela correnteza.

As operações são coordenadas pelo Corpo de Bombeiros de Umuarama. De acordo com o Tenente Malheiros, oficial de área, nesta quarta-feira a equipe realizou buscas de superfície, percorrendo cerca de 20 quilômetros do Rio Ivaí, mas nenhum vestígio de Alexandre foi encontrado. A ação contou com o Tenente e mais três bombeiros militares.

No período da tarde, os trabalhos receberam o reforço do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), unidade de elite do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), especializada em busca, resgate e salvamento em situações de alta complexidade. A equipe utilizou um sonar na área onde Alexandre foi visto pela última vez, porém, mesmo com o equipamento, o jovem não foi localizado.

O Tenente Malheiros informou que as buscas pelo jovem desaparecido no Rio Ivaí serão retomadas na manhã de quinta-feira (23). Familiares, amigos e pescadores da região seguem acompanhando e auxiliando nos trabalhos de procura.

As informações são do Bemdito