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Cabritinho levado por motoboy em Cascavel é devolvido ao dono após apelo nas redes

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Fred, filhote de 20 dias, foi recolhido por motoboy que acreditou estar perdido; câmeras identificaram a ação e o animal foi devolvido sem crime, segundo a PM

Um filhote de cabra chamado Fred foi levado da calçada em frente a uma oficina em Cascavel (Oeste do Paraná) enquanto o tutor, Mário dos Santos, trabalhava. Imagens de câmeras de segurança registraram um motoboy recolhendo o animal e colocando-o no baú da motocicleta, segundo G1 assinada por Amanda Guedes.

Como ocorreu

Segundo o G1, as filmagens mostraram o momento em que o motoboy pegou Fred na calçada. Ao notar o desaparecimento, Mário compartilhou as imagens nas redes sociais pedindo ajuda para localizar o cabritinho. O apelo chegou até o motoboy, que entrou em contato dizendo ter recolhido o animal por acreditar que ele estava perdido e com a intenção de encontrar o dono.

Reencontro e estado do animal

A Polícia Militar informou que Fred foi devolvido ao tutor em boas condições e que não foi constatado crime no caso. Mário cria o animal desde que ele foi rejeitado pela mãe; em 20 dias de convivência, o cabritinho passou a acompanhar o dono durante o expediente na oficina. “Fica sempre do meu lado”, disse seu Mário sobre o filhote.

Rotina retomada

Após o retorno, a rotina de Fred voltou ao normal na oficina: mamadeira a cada três horas e a companhia constante de Mário, segundo G1.

Fonte: G1, reportagem de Amanda Guedes.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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