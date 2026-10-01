Cachorro comunitário morre após ser baleado por Polícia em Colombo (PR)

Animal foi atingido por três disparos dentro das dependências do Hospital São Rafael Arcanjo; Polícia Militar diz que cão atacou Polícia, moradores contestam e protestam

Um cão considerado comunitário morreu no final da tarde de terça‑feira (29) depois de ser atingido por disparos de arma de fogo dentro das dependências do Hospital São Rafael Arcanjo, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado sobre o caso, o animal foi atingido por três disparos. A Polícia Militar informou que a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de omissão de cautela na guarda do animal e que testemunhas relataram comportamento agressivo do cão contra funcionários e pacientes do hospital.

Como ocorreu

De acordo com o relato registrado no B.O., a PM estava no local após o acionamento por causa da presença do cachorro dentro do hospital. A corporação afirmou que, durante o atendimento, o animal apresentou “comportamento agressivo contra um dos policiais”, e um dos policiais efetuou disparos contra o cão.

O serviço de Ambulância Animal da Prefeitura de Colombo foi acionado e, ao chegar, constatou o óbito do animal.

Reações e versões divergentes

Moradores e comerciantes da região contestam a versão da Polícia Militar. Em protesto realizado na quarta‑feira (30), pessoas que cuidavam e alimentavam o animal disseram que ele era “extremamente dócil, querido” e relataram interações positivas com crianças e frequentadores de eventos locais. Uma das participantes do protesto afirmou: “O que a gente não consegue entender é essa brutalidade. Sem contar o perigo também, de três disparos dentro de uma recepção, com pessoas ao redor. Nós queremos justiça por esse cachorro”.

O Hospital São Rafael Arcanjo informou que o animal não tinha vínculo com a instituição e que nenhum paciente ou colaborador esteve envolvido na ocorrência.

Apuração e resposta da Prefeitura

Em nota, a Polícia Militar disse que “todas as circunstâncias que envolveram essa ocorrência serão apuradas por meio do procedimento administrativo cabível ao caso.” A Polícia Civil, segundo G1, não informou se o caso será investigado.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Colombo declarou que recebeu, na terça‑feira (29), uma solicitação para recolhimento do cão e que avaliou fotos e vídeos indicando aparência geral compatível com boas condições de saúde. A secretaria informou que a orientação foi “aguardar a chegada de um técnico para uma avaliação presencial e a adoção das providências cabíveis” e que, no momento, a equipe não chegou a ir ao local. O diretor da Secretaria, Robério Marcolino Filho, disse que a intenção era realizar avaliação presencial e que a prefeitura encaminhará informações ao Ministério Público para conhecimento e medidas cabíveis.

O diretor também afirmou: “Infelizmente, quando o animal se vê acuado, ele pode ter dois tipos de reação: ou ele foge, ou ele ataca. Se ninguém mexe com o animal, é muito raro o animal atacar”.