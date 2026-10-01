Argélia aprova pena de morte para incendiários após séries de incêndios florestais

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Membros da Assembleia Nacional aprovaram o texto na quinta-feira. A proposta foi apresentada após mais de 100 incêndios no nordeste do país ocorridos durante uma intensa onda de calor no norte da África, informou a BBC, que citou ordem do President Abdelmadjid Tebboune ao ministério da Justice para alterar a legislação penal.
As autoridades divulgam um número oficial de 12 mortos nas chamas, segundo a BBC, mas meios independentes e jornalistas locais contestam essa contagem. A investigadora Nozha Khelalef reuniu nomes de pessoas consideradas mortas em avisos de falecimento e informações de algumas autoridades locais e, em uma lista publicada no site independente Twala, aponta 200 óbitos.
Após a aprovação na Assembleia Nacional, a lei seguirá para análise do Conselho da Nação; se aprovada, será encaminhada ao President para sanção, conforme informou a BBC.