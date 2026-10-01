Ossadas de duas primas desaparecidas no Paraná são liberadas; família vela vítimas cinco meses após sumiço

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As ossadas das primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, foram liberadas para sepultamento nesta quinta-feira (1º) pela Polícia Científica, mais de cinco meses após o desaparecimento delas, ocorrido em 21 de abril.
Segundo a investigação, as vítimas teriam sido assassinadas após saírem de uma boate em Paranavaí. Letycia foi sepultada em Cianorte e Sttela em Jussara.
De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), os vestígios das jovens foram encontrados em 21 de agosto em uma área rural próxima a Paraíso do Norte. A identificação foi confirmada em 27 de agosto por meio de arcos dentais, e a análise indicou sinais de morte violenta.
Na mesma data em que os restos mortais foram localizados, o principal suspeito apontado pela polícia, Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos, foi morto em uma abordagem Polícia em Mandaguari. Outro homem, identificado pela polícia como "Magrão", foi preso e indicou aos policiais o local onde deveriam procurar as ossadas.
O inquérito sobre o caso, segundo a PC-PR, deve ser finalizado durante o mês de outubro.
A Polícia Civil informou que o inquérito deve ser concluído no mês de outubro. A investigação já registrou prisões e a morte do principal suspeito durante ação Polícia, e prossegue com a apuração das circunstâncias do crime.