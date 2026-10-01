Ossadas de duas primas desaparecidas no Paraná são liberadas; família vela vítimas cinco meses após sumiço

Polícia Científica liberou as ossadas; Letycia foi enterrada em Cianorte e Sttela em Jussara; inquérito deve ser concluído em outubro, segundo a PC-PR.

As ossadas das primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, foram liberadas para sepultamento nesta quinta-feira (1º) pela Polícia Científica, mais de cinco meses após o desaparecimento delas, ocorrido em 21 de abril.

Segundo a investigação, as vítimas teriam sido assassinadas após saírem de uma boate em Paranavaí. Letycia foi sepultada em Cianorte e Sttela em Jussara.

O que se sabe sobre a investigação

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), os vestígios das jovens foram encontrados em 21 de agosto em uma área rural próxima a Paraíso do Norte. A identificação foi confirmada em 27 de agosto por meio de arcos dentais, e a análise indicou sinais de morte violenta.

Na mesma data em que os restos mortais foram localizados, o principal suspeito apontado pela polícia, Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos, foi morto em uma abordagem Polícia em Mandaguari. Outro homem, identificado pela polícia como "Magrão", foi preso e indicou aos policiais o local onde deveriam procurar as ossadas.

O inquérito sobre o caso, segundo a PC-PR, deve ser finalizado durante o mês de outubro.

Linha do tempo

20 de abril, 22h39: as jovens são vistas saindo de Cianorte na caminhonete com Clayton (Letycia o conhecia de festas anteriores).

20 de abril, 22h54: a caminhonete é filmada entrando em Jussara; Sttela vai até a casa para pegar uma mochila.

20 de abril, 22h55: Sttela faz publicação nas redes sociais marcando Letycia.

20 de abril, 23h13: o trio sai de Jussara em direção a Maringá pela PR-323.

21 de abril, 1h10: os três são filmados em uma boate de Paranavaí; as jovens aparecem andando de mãos dadas e depois aparecem com Clayton.

21 de abril: data em que as jovens desapareceram; a polícia acredita que tenham sido assassinadas nesta data.

22 a 23 de abril: Clayton volta sozinho a Cianorte, segundo a investigação, sem a caminhonete e depois sem celular.

29 de abril: mandado de prisão expedido contra Clayton pelos crimes de roubo e homicídio; ele é considerado foragido.

15 de maio: mulher apontada como ex-namorada de Clayton é presa, suspeita de apoio financeiro e logístico.

15 de junho: polícia realiza buscas por pistas na área rural de Paraíso do Norte.

21 de agosto: Clayton morre em abordagem Polícia em Mandaguari; outro suspeito é preso em Umuarama; ossadas das jovens são encontradas.

27 de agosto: Polícia Civil Confira que as ossadas são das vítimas por meio de arcos dentais.

1º de outubro: Polícia Científica libera os restos mortais para sepultamento.

Próximos passos

A Polícia Civil informou que o inquérito deve ser concluído no mês de outubro. A investigação já registrou prisões e a morte do principal suspeito durante ação Polícia, e prossegue com a apuração das circunstâncias do crime.