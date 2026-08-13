Cachorro encontrado no bairro Centro: proprietário pode reaver o animal pelo telefone

Um cachorro foi encontrado no bairro Centro, conforme informado por um internauta à Central Gestora de Notícias (CGN) em 13 de agosto de 2026. O contato para que o proprietário possa recuperar o animal é o número (45) 99993-1132.

Esse serviço gratuito oferecido pela CGN visa facilitar a devolução de objetos, animais ou documentos encontrados a seus legítimos donos. A iniciativa busca ampliar as chances de reencontro, compartilhando as informações pelas redes sociais da CGN.

Como funciona o serviço de achados e perdidos da CGN

Qualquer pessoa que tenha perdido ou encontrado um item ou animal pode realizar uma publicação gratuita pelo site https://achadoseperdidos.cgn.app.br/. As informações cadastradas são disponibilizadas publicamente para auxiliar na devolução rápida e segura.

A CGN ressalta o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade, garantindo que o processo de divulgação seja simples e sem custos. A iniciativa amplia a rede de apoio para o reencontro de itens e animais perdidos.

Quem encontrou o cachorro no bairro Centro pode ter certeza de que a plataforma viabiliza o contato direto com o proprietário por meio do número informado, agilizando a restituição do animal.

Perguntas frequentes

Como posso reaver um animal perdido encontrado pela CGN?

O proprietário deve entrar em contato pelo telefone divulgado na publicação do achado, neste caso, o número (45) 99993-1132.

Há algum custo para publicar itens perdidos ou encontrados na CGN?

Não, o serviço de publicação no site da CGN é totalmente gratuito e aberto para a comunidade.

Onde posso fazer a publicação de achados e perdidos na CGN?

As publicações podem ser feitas pelo link https://achadoseperdidos.cgn.app.br/ e são compartilhadas nas redes sociais da CGN para ampliar a divulgação.