Cachorro encontrado no bairro Centro: proprietário pode reaver o animal pelo telefone

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Um cachorro foi encontrado no bairro Centro, conforme informado por um internauta à Central Gestora de Notícias (CGN) em 13 de agosto de 2026. O contato para que o proprietário possa recuperar o animal é o número (45) 99993-1132.
Esse serviço gratuito oferecido pela CGN visa facilitar a devolução de objetos, animais ou documentos encontrados a seus legítimos donos. A iniciativa busca ampliar as chances de reencontro, compartilhando as informações pelas redes sociais da CGN.
Qualquer pessoa que tenha perdido ou encontrado um item ou animal pode realizar uma publicação gratuita pelo site https://achadoseperdidos.cgn.app.br/. As informações cadastradas são disponibilizadas publicamente para auxiliar na devolução rápida e segura.
A CGN ressalta o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade, garantindo que o processo de divulgação seja simples e sem custos. A iniciativa amplia a rede de apoio para o reencontro de itens e animais perdidos.
Quem encontrou o cachorro no bairro Centro pode ter certeza de que a plataforma viabiliza o contato direto com o proprietário por meio do número informado, agilizando a restituição do animal.
O proprietário deve entrar em contato pelo telefone divulgado na publicação do achado, neste caso, o número (45) 99993-1132.
Não, o serviço de publicação no site da CGN é totalmente gratuito e aberto para a comunidade.
As publicações podem ser feitas pelo link https://achadoseperdidos.cgn.app.br/ e são compartilhadas nas redes sociais da CGN para ampliar a divulgação.