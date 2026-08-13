Governo do Rio de Janeiro busca imóvel para guardar acervo do antigo IML

O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro finalizou uma etapa importante do recolhimento da documentação histórica que estava sob o cuidado da Polícia Civil, no antigo prédio do Instituto Médico Legal (IML), localizado na Rua dos Inválidos, na Lapa, região central da cidade, conforme divulgado pela Agência Brasil.

Como o espaço atual do Arquivo Público não possui capacidade suficiente para armazenar a totalidade do acervo, o governo estadual está em busca de um novo imóvel para a guarda temporária desses documentos. Este contexto envolve a proteção de registros de grande valor histórico e social para o estado.

Tratamento e destino da documentação

Além da procura por espaço físico, o governo do Rio de Janeiro mantém negociações para estabelecer uma destinação provisória para parte da documentação. Antes da transferência definitiva ao Arquivo Público, os documentos passarão por tratamento técnico especializado, processo para o qual a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) manifestaram interesse em colaborar.

A Unirio, em parceria com o Arquivo Público, desenvolveu um projeto voltado para o tratamento da documentação, e já há interessados em financiar as ações de preservação documental, o que pode garantir maior cuidado e segurança para o acervo.

Conteúdo do acervo e condições do prédio

O conjunto de documentos inclui registros relacionados à repressão durante o Estado Novo e a ditadura militar, períodos relevantes da história brasileira. O prédio do antigo IML esteve abandonado por anos, situação que resultou em episódios como o registrado em maio deste ano, quando papéis e registros foram jogados pelas janelas, colocando em risco a preservação do material.