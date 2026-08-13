Festa Literária de Niterói homenageia Lélia Gonzalez em 2026

A sexta edição da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) acontece de 13 a 16 de junho de 2026, tendo como homenageada a antropóloga, historiadora e filósofa Lélia Gonzalez. Reconhecida por sua contribuição ao feminismo negro e por ser uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado (MNU), Lélia teve um papel pioneiro na valorização das matrizes africanas e indígenas na identidade brasileira, além de desenvolver conceitos como amefricanidade e pretuguês.

O evento ocorrerá no Reserva Cultural, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e contará com uma programação rica e gratuita, inspirada no legado da intelectual. A proposta do festival é discutir temas como relações raciais, feminismos, memória, educação e diversidade, conectando literatura, cultura e políticas públicas.

Programação diversa e pluralidade de vozes

A FLIN 2026 contará com a presença de mais de 30 mil visitantes esperados, reunindo escritores renomados como Valter Hugo Mãe, Ana Maria Gonçalves, Emicida, Conceição Evaristo, Lilia Schwarcz e Jeferson Tenório, além de representantes internacionais como o angolano Ondjaki. O evento amplia sua abrangência incluindo música, teatro, audiovisual, comunicação e debates acadêmicos.

Entre as atrações musicais estão Teresa Cristina, MC Marechal, Tati Quebra Barraco e Michael Sullivan, enquanto o teatro estará representado por Paulo Betti, Fabiana Karla e Dadá Coelho, com participação da diretora Rosane Svartman.

Territórios das Palavras: legado e debate

O tema “Territórios das Palavras” orienta a programação, conectando palavra, território e identidade, conforme explica Jordão Pablo de Pão, diretor do projeto editorial Niterói Livros e curador da FLIN. Para ele, a diversidade de narrativas, que vão desde histórias orais às publicações tradicionais, é o grande ensinamento deixado por Lélia Gonzalez.

Além dos grandes nomes, a festa se destaca pelo formato que privilegia encontros entre autores e público, criando espaços para diálogo, aprendizado e troca de experiências.

Parcerias e compromisso educativo

Em 2026, a FLIN apresenta uma parceria inédita com a Academia Brasileira de Letras (ABL) e a Biblioteca Nacional, que oferecem apoio e participam ativamente da programação com a presença de 15 acadêmicos. A curadoria envolve diversos especialistas e artistas, garantindo a diversidade dos conteúdos e formatos.

Outro foco do festival é a renovação do público, com ações voltadas para a formação de novos leitores e a participação de alunos da rede pública de ensino. A Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), realiza o evento, com patrocínio da Águas de Niterói e apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF) e outras instituições.

Perguntas frequentes

Quem é a homenageada da FLIN 2026?

A homenageada é Lélia Gonzalez, antropóloga, historiadora, filósofa, ativista do Movimento Negro e pioneira do feminismo negro no Brasil.

Quando e onde acontece a FLIN 2026?

A Festa Literária Internacional de Niterói ocorre de 13 a 16 de junho de 2026 no Reserva Cultural, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Quais são os destaques da programação?

Além das mesas literárias com escritores nacionais e internacionais, a FLIN oferece shows musicais, teatro, debates sobre políticas culturais, formação de leitores e participação de acadêmicos da ABL e da Biblioteca Nacional.