Cachorro Tuc tuc desaparece no bairro Floresta e família pede ajuda

Um cachorro chamado Tuc tuc desapareceu no bairro Floresta, conforme relata um internauta em contato com a CGN. A família está buscando ajuda para encontrar o animal e solicita que quem tiver informações entre em contato pelo telefone (45) 99830-2864.

A CGN oferece um serviço gratuito de divulgação para casos de achados e perdidos, permitindo que pessoas publiquem anúncios de objetos, documentos ou animais desaparecidos ou encontrados. Dessa forma, a visibilidade do caso aumenta nas redes sociais da CGN, ampliando as chances de recuperação.

Para quem perdeu algum item, o serviço pode ser acessado no link https://achadoseperdidos.cgn.app.br/, onde é possível fazer uma publicação gratuita. O mesmo vale para quem encontrou algo e deseja ajudar na devolução ao proprietário.

Como funciona o sistema de achados e perdidos da CGN

A editoria de achados e perdidos da CGN tem o objetivo de facilitar a divulgação de objetos e animais perdidos ou encontrados de forma totalmente gratuita. Qualquer pessoa pode fazer uma publicação no site disponibilizado, com as informações necessárias para ajudar na identificação e recuperação do item ou animal.

As publicações são compartilhadas nas redes sociais da CGN, aumentando significativamente o alcance e as chances de sucesso. O serviço foi criado para proporcionar segurança e bem-estar ao público, tornando o processo simples e acessível.

Contato para informações sobre o Tuc tuc

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro Tuc tuc, que desapareceu no bairro Floresta, pode entrar em contato pelo número (45) 99830-2864. A colaboração da comunidade é importante para ajudar na busca e no reencontro da família com o animal.