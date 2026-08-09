Cachorro Zeca desaparece no bairro Fag; família pede ajuda para encontrar o animal

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Um cachorro chamado Zeca desapareceu no bairro Fag, segundo relato de um internauta que entrou em contato com a CGN para informar o ocorrido. A família está à procura do animal e pede ajuda da comunidade para encontrá-lo.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Zeca pode entrar em contato pelo número (45) 99825-8803. Esse apoio é fundamental para aumentar as chances de retorno do cachorro ao seu lar.
A CGN disponibiliza uma editoria de achados e perdidos com o objetivo de ajudar na divulgação de objetos, animais ou documentos perdidos ou encontrados. Esse serviço é totalmente gratuito e de fácil acesso.
Para publicar ou ajudar na localização de itens, basta acessar https://achadoseperdidos.cgn.app.br/. As informações são compartilhadas nas redes sociais da CGN, ampliando o alcance e facilitando a recuperação dos pertences ou animais desaparecidos.
Além da publicação na plataforma da CGN, é importante que quem encontrar o cachorro Zeca ou souber de alguma pista entre em contato rapidamente pelo telefone fornecido. Essa colaboração entre moradores do bairro Fag e região é essencial para garantir o bem-estar do animal e reunir a família.