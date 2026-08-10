Otoni de Paula declara patrimônio quase 300 vezes maior que o de 2022

O deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 5.487.552,64 para as eleições de 2026, valor 299,4 vezes maior que os R$ 18.327,66 informados por ele em 2022.

Em busca do terceiro mandato na Câmara, Otoni foi eleito pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022, quando disputou pelo MDB. Neste ano, concorre novamente ao cargo pelo PSD do Rio de Janeiro.

Em 2026, o principal item da declaração é um apartamento avaliado em R$ 4,44 milhões. O deputado também declarou dois veículos, além de outros bens e direitos e valores mantidos em conta corrente.

Bens declarados em 2026

Apartamento: R$ 4.444.000,00

Veículo: R$ 415.000,00

Outros bens e direitos: R$ 343.545,24

Veículo: R$ 115.000,00

Outros bens e direitos: R$ 159.612,00

Outros bens e direitos: R$ 5.500,00

Depósito bancário em conta corrente: R$ 2.447,70

Outros bens e direitos: R$ 2.447,70

Total: R$ 5.487.552,64

Entre no canal de WhatsApp

do Metrópoles

Na eleição de 2022, quando disputou pelo MDB, Otoni de Paula declarou:

10 mil quotas de capital social da Editora e Produtora Calvário: R$ 10.000,00

Conta corrente no Banco do Brasil: R$ 8.327,66

Total: R$ 18.327,66

Quatro anos antes, em 2018, quando concorreu pelo Partido Social Cristão (PSC), Otoni informou ao TSE que não tinha bens a declarar.

A declaração de bens faz parte do registro de candidatura e é disponibilizada pelo TSE para consulta pública.

Ex-bolsonarista

Durante o governo Bolsonaro, Otoni de Paula manteve proximidade com o ex-presidente, a quem chegou a chamar de “mito”. Posteriormente, porém, afirmou se arrepender da declaração e passou a sinalizar aproximação com o governo Lula.