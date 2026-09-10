Suspeito de balear guarda municipal em Campo Largo morre em confronto com a RONE na BR-277

Confronto armado na BR-277 termina com a morte de dois homens Suspeito de crimes na Região Metropolitana de Curitiba

Um homem, que era o principal suspeito de atirar contra um guarda municipal em Campo Largo, morreu durante uma intensa troca de tiros com policiais da RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial). O confronto aconteceu nesta quinta-feira (10), na BR-277, enquanto o veículo seguia sentido Curitiba.

Além do alvo principal das autoridades, outro homem que estava no automóvel também foi atingido pelos disparos e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local da ocorrência. A ação foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a operação foi desencadeada para localizar o autor de um ataque ocorrido em 26 de julho, quando um guarda municipal e outra vítima foram baleados em frente a uma casa noturna em Campo Largo.

Dinâmica da abordagem na BR-277

De acordo com o relato do tenente Fabri, da RONE, as equipes policiais receberam informações de que o suspeito estaria circulando pela rodovia BR-277 em um veículo de cor clara. Ao avistarem um Corsa com as características repassadas, os agentes deram ordem de parada.

O motorista teria sinalizado que encostaria no acostamento, mas, segundo a polícia, não obedeceu às ordens de rendição. O suspeito desceu do veículo com uma arma em mãos e disparou contra os policiais, que revidaram a agressão para garantir a própria segurança e a neutralização da ameaça.

Trabalho de inteligência e perícia

O trecho da rodovia foi isolado para a realização do trabalho de perícia. Duas armas de fogo foram apreendidas pelas autoridades. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico-Legal (IML) e o veículo envolvido foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quem eram os homens mortos no confronto? O motorista era o suspeito de balear um guarda municipal em Campo Largo, enquanto a identidade do passageiro ainda não foi confirmada.

Quando ocorreu o ataque inicial contra o guarda municipal? O crime que motivou as buscas policiais aconteceu no dia 26 de julho, em frente a uma casa noturna de Campo Largo.

Onde aconteceu o confronto com a RONE? O tiroteio ocorreu na BR-277, durante uma abordagem Polícia realizada enquanto o veículo seguia sentido Curitiba.

Houve sobreviventes no veículo? Não, ambos os ocupantes do automóvel foram atingidos pelos disparos e morreram no local da ocorrência, conforme informado pela polícia.

O que a polícia apreendeu no local? Durante a ocorrência, as autoridades policiais localizaram e apreenderam duas armas de fogo que estavam com os Suspeito.