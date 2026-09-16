Caixa e funcionários retomam negociações; greve segue sem prazo para terminar

Rodada marcada para 16 de setembro discute renovação do ACT; impasse é o custeio do Saúde Caixa, segundo Agência Estado.

A Caixa Econômica Federal e representantes dos empregados voltam a se reunir nesta quarta-feira, 16 de setembro, para tratar da renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), informou a Agência Estado.

A greve dos trabalhadores começou na quarta-feira passada, 10 de setembro, e segue sem data prevista para término, segundo CGN.

Ponto de disputa: Saúde Caixa

O principal impasse nas negociações é o modelo de custeio do Saúde Caixa, o plano de saúde dos empregados. segundo CGN, a categoria é contra mudanças que aumentem a parcela paga por empregados, aposentados e dependentes, e os sindicatos reivindicam que a Caixa amplie sua participação no financiamento.

Posição da Caixa

A Caixa afirma que o “banco segue imbuído na busca de uma solução que preserve os interesses dos empregados, da instituição, dos clientes e da sociedade brasileira”, conforme divulgado. A estatal também disse que, desde o início da campanha salarial, manteve “postura permanente de diálogo com as entidades representativas dos empregados, buscando a construção de uma solução equilibrada e sustentável para todas as partes”.

Até o momento, foram realizadas 54 reuniões de negociação Coletivo. A Caixa apresentou quatro propostas diferentes, incorporando, segundo o banco, avanços sucessivos e acolhendo diversas demandas das representações dos empregados.

Próximos passos

A nova rodada marcada para 16 de setembro deve discutir pontos do ACT e tentativas de ajuste no custeio do plano de saúde. A greve Caixa teve início em 10 de setembro e, segundo a cobertura da Agência Estado, não tem prazo definido para terminar.