Fábrica de vacinas com 115 anos de história encerrará atividades e coloca 641 postos de trabalho em risco na Alemanha

A farmacêutica GSK confirmou o encerramento das operações de sua histórica fábrica em Dresden, na Alemanha, impactando 641 funcionários e o setor farmacêutico local

A multinacional GSK anunciou recentemente o fechamento de uma de suas unidades industriais mais tradicionais, localizada em Dresden, no Estados da Saxônia. Com uma trajetória de 115 anos, a fábrica, que está sob gestão da companhia desde 1992, deve encerrar suas atividades operacionais até o verão de 2027.

A decisão coloca 641 trabalhadores sob risco de desemprego, gerando forte resistência por parte do Sindicato Industrial de Mineração, Química e Energia alemão (IGBCE). O anúncio oficial sobre o encerramento foi comunicado aos colaboradores no dia 10 de setembro, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

O encerramento da unidade alemã marca uma mudança estratégica na forma como a GSK planeja atender ao mercado global de imunizantes, concentrando seus esforços de produção em uma única planta, localizada em Ste-Foy, no Canadá.

Mudança na demanda por vacinas tradicionais

A justificativa apresentada pela farmacêutica para o fechamento é a queda na procura por vacinas contra a gripe fabricadas pelo método tradicional. Esse processo específico depende do uso de ovos de galinha durante a etapa de produção, tecnologia que tem perdido espaço no mercado.

Diante desse cenário, a empresa avaliou que sua capacidade produtiva estava acima do necessário para atender aos pedidos atuais. A GSK concluiu que a fábrica de Ste-Foy, no Canadá, possui as condições técnicas ideais para suprir a demanda prevista para os próximos anos de maneira mais competitiva.

Impacto na produção e no mercado farmacêutico

Embora o foco do fechamento seja a linha de vacinas contra a gripe, a unidade de Dresden possui um papel mais amplo. A fábrica também é responsável pela produção de imunizantes contra a hepatite, o que significa que o encerramento interrompe operações variadas dentro da estratégia industrial da companhia.

O sindicato IGBCE expressou preocupação com a perda de profissionais altamente qualificados. Para a entidade, o fechamento não representa apenas a extinção de centenas de empregos, mas também a redução do conhecimento especializado disponível na Alemanha dentro de um setor estratégico.

Transição tecnológica para o mRNA

O fechamento ocorre em um momento de transformação tecnológica no setor. Embora o mercado global ainda movimente cerca de 1,5 bilhão de doses trivalentes anualmente, a Industrial migra para plataformas baseadas em células e outras tecnologias inovadoras.

A própria GSK tem investido na nova geração de imunizantes. A empresa informou que pretende levar seu candidato a vacina sazonal contra a gripe, baseada em RNA mensageiro (mRNA), para estudos clínicos de fase avançada, após resultados positivos em testes intermediários.

Perguntas Frequentes

Por que a fábrica de Dresden será fechada? A GSK decidiu concentrar a produção em uma única unidade no Canadá devido à queda na demanda por vacinas produzidas com ovos de galinha.

Quantos trabalhadores serão afetados? O fechamento coloca 641 funcionários sob risco de desemprego, segundo dados do sindicato IGBCE.

Quando as atividades serão encerradas? A previsão da farmacêutica é de que a unidade encerre suas operações no verão de 2027.

Além da gripe, o que mais é produzido no local? A fábrica de Dresden também atua na fabricação de vacinas contra a hepatite.

Qual a posição do sindicato sobre a decisão? O IGBCE e o conselho de trabalhadores são contrários ao fechamento, apontando a perda de empregos qualificados e de experiência técnica na região da Saxônia.