Caixa Econômica altera dia de sorteio da Mega-Sena e loterias federais

A Caixa Econômica Federal mudou o dia e horário de todas as loterias federais que eram sorteadas aos sábados, a partir deste fim de semana.

Os concursos passarão a ser realizadas aos domingos, às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A mudança também afeta a Mega-Sena, um dos principais concursos da Caixa.

Atualmente, os sorteios ocorrem às terças, quintas e sábados, sempre às 21h.

Com a alteração, a loteria manterá os sorteios durante a semana no mesmo horário, mas a edição de sábado será transferida para o domingo.

As apostas de todas as loterias que tiveram seus cronogramas alterados poderão ser feitas até as 22h de sábado. Já a venda de bolões pelo site da Caixa será encerrada 15 minutos antes do sorteio.

Além da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Timemania, Loteria Federal e +Milionária também passarão a seguir o novo calendário.

A Caixa também informou que, apesar da mudança no dia e no horário dos sorteios, as demais regras, como a mecânica das apostas, os valores, as probabilidades e a estrutura de premiação, permanecem inalteradas.

Quanto as loterias pagam no próximo domingo?

O último concurso da Mega-Sena acumulou, e o prêmio estimado para o próximo domingo (19), primeiro sorteio realizado sob o novo cronograma, é de R$ 35 milhões. Para concorrer, basta fazer uma aposta mínima de R$ 6,00.

A Timemania também acumulou no concurso 2416 e deve pagar R$ 4,2 milhões para quem acertar os sete números e o Time do Coração. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Já a +Milionária oferecerá um prêmio estimado em R$ 74 milhões após nenhum apostador acertar as seis dezenas e os dois trevos do concurso 372, realizado na quarta-feira (15). A aposta mínima é de R$ 6,00.

As demais cinco loterias ainda não têm o prêmio final definido para o domingo, pois ainda terão concursos antes do fim de semana.