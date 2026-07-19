Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos

Mídia iraniana confirma ataque dos EUA na província de Hormozgan

  • Read Time1 min

Share your love

Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos
Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos

A província iraniana de Hormozgan confirmou que um local nas proximidades da ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz, foi alvo de um ataque militar dos Estados Unidos às 21h10 (horário de Brasília) deste sábado, 18, segundo informação divulgada pela agência estatal Irna.

De acordo com a Irna, o comunicado atribuído ao governo provincial afirma que, até o momento, não há confirmação de qualquer impacto na cidade portuária de Bandar Abbas.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados