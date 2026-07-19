Sorteios das loterias Caixa mudam para domingo às 11h

A partir deste final de semana, os sorteios das loterias da Caixa que aconteciam aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h da manhã. A mudança amplia o prazo para apostas, que poderão ser feitas até as 22h de sábado nas lotéricas e aplicativos, e até 10h45 de domingo para bolões em canais eletrônicos. O próximo sorteio da Mega-Sena, no domingo (19), tem prêmio estimado em R$ 35 milhões. As informações são da Agência Brasil.

Por que a Caixa mudou o dia dos sorteios de sábado para domingo?

A Caixa não detalhou os motivos da mudança, mas a alteração estende o prazo para apostas, permitindo que mais pessoas participem até mais tarde no sábado ou na manhã de domingo.

Até que horas posso apostar para os sorteios de domingo?

Nas lotéricas e aplicativos, as apostas podem ser feitas até as 22h de sábado. Para quem prefere bolões nos canais eletrônicos, o prazo vai até 10h45 de domingo, pouco antes do sorteio.

Qual o prêmio da Mega-Sena para o próximo sorteio?

O prêmio estimado para o sorteio da Mega-Sena deste domingo (19) é de R$ 35 milhões. O valor pode aumentar conforme o volume de apostas realizadas.

Quanto as loterias da Caixa arrecadaram em 2025?

Em 2025, as 12 loterias federais arrecadaram R$ 26,61 bilhões. A Mega-Sena liderou com R$ 10,8 bilhões, seguida pela Lotofácil com R$ 8,4 bilhões e pela Quina com R$ 3,4 bilhões.

Onde posso assistir aos sorteios das loterias?

Os sorteios continuam sendo transmitidos ao vivo pelas redes sociais oficiais da Caixa. Os canais de transmissão permanecem os mesmos após a mudança de horário.