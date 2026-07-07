Câmara de Cascavel vota projetos sobre Alzheimer, homenagens e segurança alimentar na sessão desta terça-feira

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Após aprovar por unanimidade cinco propostas na sessão ordinária realizada na segunda-feira (6), a Câmara de Vereadores de Cascavel volta a se reunir nesta terça-feira (7), a partir das 14h, para apreciar novas matérias na 46ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
Na sessão anterior, os parlamentares aprovaram, em primeiro turno, o projeto que institui o Dia Municipal da Conscientização da Doença de Alzheimer, além de propostas relacionadas ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), à revogação de uma legislação municipal já superada pela nova Lei de Licitações e à denominação de um próprio público com o nome de Sebastião Amaro de Quadros. Também foi aprovado, em turno único, o projeto que concede o Título de Cidadão Honorário de Cascavel a José Francicani. Ao todo, 20 vereadores participaram da sessão, com ausência do vereador Antonio Marcos.
Na Ordem do Dia desta terça-feira, os quatro projetos de lei aprovados em primeiro turno retornam para segunda votação.
Entre eles está o projeto de autoria do vereador João Diego (Republicanos), que cria o Dia Municipal da Conscientização da Doença de Alzheimer, com o objetivo de promover ações de informação, prevenção, diagnóstico precoce e apoio às pessoas com a doença e seus familiares.
Também será apreciada a proposta do Executivo que atualiza dispositivos da legislação municipal que organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), adequando a norma às diretrizes atualmente vigentes.
Outro projeto do Executivo revoga a Lei Municipal nº 5.335, de 2009, que tratava do credenciamento pelo Poder Executivo. A medida busca adequar a legislação local às disposições da nova Lei Federal de Licitações.
Completa a pauta em segundo turno o projeto de autoria do vereador Mauri Schaffer (PSD), que denomina de “Sebastião Amaro de Quadros” o Centro Esportivo localizado na Rua Londres, no Bairro Cascavel Velho.
Em turno único, os vereadores também irão analisar o Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de Cidadão Benemérito de Cascavel a Edson José de Vasconcelos, de autoria do vereador Policial Madril (PP).
Outra homenagem prevista é a entrega da Medalha “Osmar Xiquinho Zimmermann” à esportista cascavelense Vitória Camargo, proposta pelos vereadores Cidão da Telepar (Podemos) e Edson Souza (MDB).
A pauta será encerrada com a análise de um pedido de dilação de prazo encaminhado pelo Poder Executivo para responder ao Requerimento nº 273/2026.
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