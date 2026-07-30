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Enfermeiro sobrevive após cair sobre bastão de caminhada que atravessou suas costas

Enfermeiro sobrevive após cair sobre bastão de caminhada que atravessou suas costas

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Enfermeiro sobrevive após cair sobre bastão de caminhada que atravessou suas costas
Enfermeiro sobrevive após cair sobre bastão de caminhada que atravessou suas costas

Por Silmara Santos

Atualizado em

Um enfermeiro norte-americano viveu momentos dramáticos durante uma expedição no Pico Granite, em Montana, nos Estados Unidos. David Cifaldi sofreu um grave acidente ao escorregar próximo ao cume da montanha, a cerca de 3.902 metros de altitude, e cair sobre o próprio bastão de caminhada, que atravessou suas costas pela região abaixo do braço esquerdo.

Apesar da gravidade do ferimento, David permaneceu consciente e, graças à sua experiência na área da saúde, conseguiu avaliar a própria condição. Segundo ele, o objeto não parecia ter atingido órgãos vitais.

“Eu conseguia sentir o bastão através da minha pele. Eu sabia que não estava tão profundo e que conseguia respirar fundo”, relatou em entrevista ao jornal The Guardian.

Em vez de aguardar o resgate no local, o enfermeiro e os dois amigos que o acompanhavam decidiram iniciar a descida da montanha. O trajeto durou cerca de seis horas e meia e exigiu extremo cuidado para evitar que o objeto provocasse lesões ainda mais graves.

Durante o percurso, um dos companheiros permaneceu ao lado de David para monitorar seu estado de saúde, enquanto o outro seguia à frente alertando outros visitantes sobre o acidente e evitando que crianças vissem a cena.

Após deixar a montanha, David foi levado a um hospital na cidade de Billings, onde passou por uma cirurgia para a retirada do bastão de caminhada. O procedimento foi realizado com sucesso e o enfermeiro segue em recuperação.

Ao relembrar o acidente, ele afirmou que escapou por muito pouco de uma tragédia.

“Sinto-me muito sortudo. Se tivesse sido alguns centímetros para o outro lado, a história seria outra”, afirmou.

O caso chamou a atenção pela gravidade do acidente e pela resistência do enfermeiro, que conseguiu permanecer consciente e caminhar por horas antes de receber atendimento médico.

Fonte: Portal do ancorador

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