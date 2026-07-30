Enfermeiro sobrevive após cair sobre bastão de caminhada que atravessou suas costas

Um enfermeiro norte-americano viveu momentos dramáticos durante uma expedição no Pico Granite, em Montana, nos Estados Unidos. David Cifaldi sofreu um grave acidente ao escorregar próximo ao cume da montanha, a cerca de 3.902 metros de altitude, e cair sobre o próprio bastão de caminhada, que atravessou suas costas pela região abaixo do braço esquerdo.

Apesar da gravidade do ferimento, David permaneceu consciente e, graças à sua experiência na área da saúde, conseguiu avaliar a própria condição. Segundo ele, o objeto não parecia ter atingido órgãos vitais.

“Eu conseguia sentir o bastão através da minha pele. Eu sabia que não estava tão profundo e que conseguia respirar fundo”, relatou em entrevista ao jornal The Guardian.

Em vez de aguardar o resgate no local, o enfermeiro e os dois amigos que o acompanhavam decidiram iniciar a descida da montanha. O trajeto durou cerca de seis horas e meia e exigiu extremo cuidado para evitar que o objeto provocasse lesões ainda mais graves.

Durante o percurso, um dos companheiros permaneceu ao lado de David para monitorar seu estado de saúde, enquanto o outro seguia à frente alertando outros visitantes sobre o acidente e evitando que crianças vissem a cena.

Após deixar a montanha, David foi levado a um hospital na cidade de Billings, onde passou por uma cirurgia para a retirada do bastão de caminhada. O procedimento foi realizado com sucesso e o enfermeiro segue em recuperação.

Ao relembrar o acidente, ele afirmou que escapou por muito pouco de uma tragédia.

“Sinto-me muito sortudo. Se tivesse sido alguns centímetros para o outro lado, a história seria outra”, afirmou.

O caso chamou a atenção pela gravidade do acidente e pela resistência do enfermeiro, que conseguiu permanecer consciente e caminhar por horas antes de receber atendimento médico.

Fonte: Portal do ancorador