Câmara dos Deputados aprova novas diretrizes para o tratamento e saúde de pessoas com hipertensão pulmonar

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova diretrizes para a assistência integral à saúde de pessoas com hipertensão pulmonar

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, recentemente, um projeto de lei que define diretrizes para a atenção integral à saúde de pessoas que convivem com a hipertensão pulmonar. A medida busca organizar o atendimento a essa condição clínica no país.

A proposta foi relatada pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que apresentou parecer favorável ao texto após ajustes realizados pela Comissão de Finanças e Tributação. As alterações visam assegurar a viabilidade técnica e administrativa da implementação das ações no sistema de saúde.

Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o projeto segue agora para análise do Senado Federal, a menos que ocorra um recurso para votação pelo Plenário da Câmara. O texto final foca em diretrizes gerais para garantir o suporte necessário aos pacientes.

O que é a hipertensão pulmonar

A hipertensão pulmonar é classificada como uma doença rara e de caráter progressivo. Ela é causada pelo aumento da pressão nas artérias que levam sangue aos pulmões, o que sobrecarrega o funcionamento do coração.

Os pacientes que sofrem com a condição costumam apresentar sintomas como a falta de ar, cansaço excessivo, mesmo em atividades leves, e um aumento perceptível nos batimentos cardíacos, sinais que exigem acompanhamento médico especializado.

Mudanças no projeto e o papel do SUS

Para evitar um aumento de despesas, o texto foi ajustado para prever diretrizes de atenção integral em vez de uma política nacional rígida. A definição operacional das ações de saúde ficará sob a responsabilidade dos protocolos e diretrizes vigentes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Questões sobre a deficiência e a legislação

Um ponto central da discussão foi a retirada da equiparação da hipertensão pulmonar à condição de deficiência. Segundo a relatora, a deputada Laura Carneiro, a equiparação seria incompatível com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

A parlamentar explicou que a convenção utiliza o modelo biopsicossocial, onde a deficiência não é apenas um atributo biológico ou um diagnóstico médico, mas sim o resultado da interação entre impedimentos de longo prazo e as barreiras encontradas na sociedade.

Próximos passos da proposta

O projeto de lei, que tramitou em caráter conclusivo, ainda precisa passar pelo crivo dos senadores para se tornar lei. O objetivo central é garantir que os pacientes tenham acesso a uma estrutura de cuidados organizada, eficiente e dentro das capacidades do sistema público.

FAQ – Perguntas e Respostas

O que a nova proposta determina sobre a hipertensão pulmonar?

O projeto estabelece diretrizes para a atenção integral à saúde de pacientes com hipertensão pulmonar no SUS, focando em protocolos e diretrizes de atendimento.

A doença será considerada uma deficiência?

Não. A equiparação da hipertensão pulmonar à condição de deficiência foi retirada do texto por questões de compatibilidade com convenções internacionais.

Quem definirá os protocolos de saúde?

A definição operacional das ações e a classificação clínica da doença ficarão a cargo do Poder Executivo e dos protocolos do SUS.

O projeto já pode virar lei?

Ainda não. Após a aprovação na comissão da Câmara, o texto segue para o Senado Federal e, caso aprovado, precisará de sanção presidencial.

Por que o texto foi alterado na Câmara?

As mudanças foram feitas para evitar a criação de novas despesas sem previsão orçamentária e para garantir que a gestão das ações de saúde permaneça flexível.