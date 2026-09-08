Sem Censura celebra 90 anos da Rádio Nacional com programação especial e convidados ilustres na TV Brasil

O programa Sem Censura entra no clima de festa com edições especiais dedicadas a celebrar as nove décadas de história da Rádio Nacional na TV Brasil.

A Rádio Nacional, um dos veículos mais emblemáticos da comunicação brasileira, completa 90 anos no próximo sábado, dia 12 de setembro. Para marcar a data, o programa Sem Censura preparou uma série de atrações especiais ao longo desta semana.

A roda de conversa da atração recebe convidados diversos para bate-papos temáticos. O objetivo é relembrar momentos épicos da emissora, que foi responsável por revelar grandes talentos, criar ídolos nacionais e consolidar-se como parte fundamental da cultura popular do país.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a programação especial busca resgatar diferentes capítulos dessa trajetória de nove décadas que atravessa gerações.

Memórias e bastidores da emissora

Nesta terça-feira (8), às 16h, o diretor-geral da EBC, Thiago Regotto, participa do programa. Ele compartilha sua experiência na gestão da TV Brasil e da Rádio Nacional, detalhando a importância histórica do veículo para o rádio brasileiro.

Na quarta-feira (9), a apresentadora Cissa Guimarães entrevista Edivaldo Machado, diretor de carnaval da escola de samba Estácio de Sá. Na ocasião, será lançada uma nova versão de um samba-enredo em homenagem à Rádio Nacional, acompanhada de um clipe exclusivo.

Convidados especiais e encerramento temático

A quinta-feira (10) será dedicada ao esporte. O renomado locutor José Carlos Araújo, o Garotinho, aos 86 anos, recorda histórias e curiosidades de suas seis décadas de carreira, revelando bastidores das transmissões esportivas da emissora.

Para encerrar a semana, na sexta-feira (11), o Sem Censura promove um grande encontro. A bancada contará com a jornalista Raquel Júnia, o cineasta Eduardo Albergaria, e os atores Renato Borghi e Soraya Ravenle para celebrar o legado da Rádio Nacional.

Vale lembrar que, na última segunda-feira (7), o programa já havia destacado a importância da rádio na trajetória do cantor Cauby Peixoto, que utilizou os microfones da emissora como a maior vitrine da música brasileira para conquistar o país.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. Quando a Rádio Nacional completa 90 anos? A emissora celebra seu aniversário de 90 anos no próximo sábado, dia 12 de setembro de 2026.

2. Onde posso assistir ao especial do Sem Censura? O programa é exibido na TV Brasil, de segunda a sexta-feira, às 16h, com reprise à meia-noite.

3. Onde encontrar o conteúdo na internet? O especial está disponível na íntegra no app TV Brasil Play e no canal da emissora no YouTube, além de cortes nas redes sociais.

4. Quem são os convidados da semana temática? Participam Thiago Regotto, Edivaldo Machado, o narrador José Carlos Araújo, a jornalista Raquel Júnia, o cineasta Eduardo Albergaria e os atores Renato Borghi e Soraya Ravenle.

5. Existe conteúdo em áudio sobre o programa? Sim, o Sem Censura também conta com uma versão disponível na plataforma de streaming Spotify.