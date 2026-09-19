Câmera grava colisão que termina em capotamento na BR-277 em Santa Tereza do Oeste

Vídeo mostra batida entre Citroën C3 e Peugeot no km 609; segundo a CGN, o Peugeot capotou e a condutora do C3 foi socorrida

Uma câmera flagrou o momento de uma forte colisão entre um Citroën C3 e um Peugeot na noite de sexta-feira (17), na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, segundo o relato publicado pela CGN.

Com o impacto, o Peugeot capotou. A condutora do C3, de 29 anos, teve contusões e queixou-se de dores no tórax causadas pela pressão do cinto de segurança; ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital, informou a CGN. O motorista do Peugeot não se feriu, recusou atendimento médico e foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O acidente

De acordo com a CGN, a colisão ocorreu no km 609 da BR-277, em Santa Tereza do Oeste. As imagens registraram o instante do choque e o capotamento do Peugeot após o impacto.

Atendimento e procedimentos

A CGN relata que o Corpo de Bombeiros prestou atendimento à condutora do Citroën C3 e a encaminhou a um hospital. Ainda segundo CGN, o motorista do Peugeot não apresentou ferimentos, recusou atendimento e foi encaminhado à delegacia local para as medidas administrativas.