Ambiente de informação deve piorar no mundo em 2026, apontam especialistas e pesquisadores internacionais

Especialistas globais alertam para a deterioração do ambiente de informação mundial e o aumento de desafios que impactam a qualidade do conteúdo consumido pelo público

Um novo relatório do Painel Internacional sobre o Ambiente da Informação trouxe dados preocupantes sobre o futuro da comunicação global. Pesquisadores de 71 países indicam que o cenário deve se tornar ainda mais desafiador no próximo ano.

A análise foi construída a partir de entrevistas realizadas entre maio e junho deste ano com 470 estudiosos da área. Os resultados mostram um sentimento de pessimismo predominante entre os especialistas consultados.

Principais ameaças ao ecossistema de informação

O estudo destaca que 78% dos pesquisadores apontam a falta de responsabilização das plataformas digitais como a ameaça número um. Esse fator impede um controle mais rigoroso sobre o que é entregue aos usuários diariamente.

Além disso, outros problemas citados com frequência incluem a desinformação, mencionada por 73% dos especialistas, e a polarização, com 69%. O domínio de redes sociais e o efeito das câmaras de eco também preocupam significativamente.

O impacto da Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) generativa foi classificada como uma ameaça por 47% dos entrevistados. O temor é que os resumos automáticos limitem a variedade de pontos de vista, reduzindo o tráfego para sites de notícias.

Dados do Pew Research Center indicam que, no início de 2026, 60% dos adultos nos Estados Unidos já utilizavam habitualmente os resumos gerados por IA presentes no topo dos resultados de busca.

Pressão governamental e censura

A pesquisa também revelou uma dificuldade crescente para cientistas e jornalistas. Cerca de 60% dos especialistas relataram obstáculos para acessar dados fundamentais, devido à restrição imposta por governos e empresas.

A pressão para alinhar investigações a agendas governamentais subiu de 21% para 33% entre 2025 e 2026. No mesmo período, a censura governamental saltou de 11% para 23% em todo o mundo.

Perguntas frequentes sobre o ambiente de informação

Por que o ambiente de informação deve piorar?

Especialistas apontam a falta de responsabilização das plataformas, o avanço da desinformação e a polarização como os principais motores dessa piora prevista para 2026.

Qual o papel da IA na qualidade da informação?

A IA generativa facilita o acesso a respostas rápidas, mas pode limitar a diversidade de opiniões e reduzir o acesso direto a sites de notícias, segundo o relatório.

O que são câmaras de eco?São Ambiente digitais onde o usuário recebe apenas conteúdos que confirmam seus próprios pontos de vista, dificultando o acesso a visões divergentes ou contraditórias.

Como a censura tem afetado os pesquisadores?

Houve um aumento expressivo na pressão governamental e na restrição de acesso a dados, dificultando o trabalho de investigação em diversas partes do mundo.

Quantos países participaram do estudo?

O relatório do Painel Internacional sobre o Ambiente da Informação contou com a colaboração e a análise de pesquisadores de 71 países diferentes.