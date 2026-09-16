Fábrica de conservas de 72 anos encerra atividades na África do Sul e coloca 424 postos de trabalho em risco

Uma das fábricas de conservas mais tradicionais da África do Sul encerra suas atividades após 72 anos de história no mercado de processamento de frutas.

A Fruit Processing Western Cape (FPWC), localizada em Tulbagh, anunciou que não será reaberta para a próxima temporada de colheita. A decisão ocorre após uma avaliação rigorosa dos negócios e do cenário atual da indústria global de conservas.

O impacto imediato da medida afeta 424 trabalhadores, que agora enfrentam o risco de demissão. A situação foi confirmada pela Premier Group Limited, que adquiriu a operação recentemente e apontou a falta de viabilidade econômica da unidade.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a queda na demanda internacional por frutas enlatadas foi o fator determinante para o fechamento da planta industrial que operava desde a década de 1940.

Crise estrutural no mercado internacional de conservas

A Premier Group afirmou que o setor de conservas enfrenta um declínio prolongado em todo o mundo. Segundo o grupo, a queda drástica na procura por esses produtos é um problema estrutural que afeta diversas companhias do segmento há anos.

A unidade de Tulbagh, que exportava cerca de 90% de sua produção para mercados da Europa e América do Norte, tornou-se economicamente inviável. A empresa reforçou que o fechamento é uma resposta a desafios globais e não possui relação com a transação que envolveu a RFG Holdings.

Histórico e investimentos na planta de Tulbagh

Com sete décadas de existência, a fábrica passou por diversas fases. Iniciou suas atividades como SA Preserving na década de 1940 e foi administrada pela Del Monte Fruits South Africa antes de ser adquirida pelo Rhodes Food Group em 2010.

Ao longo dos anos, a unidade recebeu investimentos milionários para modernização, incluindo linhas de enlatamento automatizadas e ampliação da capacidade de armazenamento. O ativo industrial era avaliado em aproximadamente 1 bilhão de rands.

Possibilidades de venda e futuro da operação

Apesar da interrupção das atividades, a Premier declarou estar aberta a negociações. A empresa busca interessados que possam adquirir a FPWC como um negócio em funcionamento, mantendo a operação ativa sob nova gestão.

Paralelamente, a companhia negocia com a Langeberg Foods a transferência de contratos de fornecimento e equipamentos. A Premier também informou que pretende processar frutas em outras unidades e compensar produtores afetados pelas mudanças contratuais.

Investigação da Comissão da Concorrência

O encerramento da fábrica está sob análise da Comissão da Concorrência da África do Sul. A investigação foi aberta após uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário e Têxtil do país sobre possíveis violações de acordos trabalhistas.

A denúncia questiona se o corte de vagas desrespeita uma condição de três anos sem demissões, estabelecida durante a aquisição da RFG ocorrida em março de 2026. A Premier Group afirma que está cooperando integralmente com o processo de apuração.

Perguntas frequentes sobre o fechamento

Por que a fábrica de conservas fechou após 72 anos?

O fechamento ocorreu devido à queda na demanda global por frutas enlatadas e desafios econômicos estruturais que tornaram a unidade inviável financeiramente.

Quantos funcionários foram afetados pela decisão?

O processo de consulta trabalhista envolve 424 funcionários da unidade localizada em Tulbagh, na África do Sul.

A empresa pretende vender a fábrica?

Sim, a Premier Group afirmou que continua aberta a dialogar com partes interessadas na aquisição da FPWC como uma empresa em funcionamento.

O fechamento tem relação com a compra da RFG pela Premier?

Segundo a Premier Group, o encerramento das atividades é independente da transação de aquisição da RFG e decorre exclusivamente da crise no setor de conservas.

Existe alguma investigação em curso?

Sim, a Comissão da Concorrência da África do Sul investiga se o corte de empregos viola condições estabelecidas na aprovação da aquisição da RFG ocorrida em março de 2026.