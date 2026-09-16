Candidatos ao governo do Paraná fazem carreatas, entrevistas e reuniões em agendas pelo estado

Segundo o G1, atividades de campanha em 16 de setembro incluíram visitas a hospitais, carreatas, sabatinas e reuniões em diferentes regiões do Paraná

Na quarta-feira (16), candidatos ao governo do Paraná tiveram agendas distribuídas por diversas regiões do estado, com atividades que incluíram carreatas, entrevistas ao vivo, visitas a instituições e reuniões internas de campanha, segundo o G1.

A reportagem do G1 registra compromissos na região Leste, além de ações também no Noroeste e Oeste do Paraná.

Atividades registradas

Requião Filho (PDT): realizou agenda interna pela manhã e participou de entrevista ao vivo no programa Meio-Dia Paraná, da RPC. À tarde, esteve em Toledo, onde se reuniu com a Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT), visitou uma empresa farmacêutica e encerrou o dia no Sindicato dos Bancários, conforme informado pelo G1.

Sandro Alex (PSD): concentrou compromissos em Maringá, incluindo entrevista ao vivo na rádio CBN Maringá e coletiva na Associação Comercial e Empresarial. Em Maringá, também inaugurou o comitê da coligação ‘A Mudança Continua’, participou de uma carreata e se reuniu com a diretoria da Cocamar. Posteriormente, esteve em Curitiba para sabatina na Associação Comercial do Paraná e, à noite, participou do lançamento de uma candidatura em Cascavel.

Sergio Moro (PL): cumpriu agenda em Curitiba. Pela manhã, deu entrevista por vídeo à Rádio Jornal FM, de São Miguel do Iguaçu; em seguida, visitou o Hospital Pequeno Príncipe. Na parte da tarde, gravou materiais de campanha eleitoral.

Adriano Teixeira (PCO): não divulgou agenda de campanha para o dia 16, segundo o G1.

Alexandre Salomão (Mobiliza): participou de reuniões internas de campanha durante o dia e marcou presença em uma live do partido a partir das 19h30.

Luiz França (Missão): acompanhou a agenda do Candidatos à Presidência pelo partido, Renan Santos, em Cascavel. A atividade foi realizada na Universidade Paranaense (Unipar), no bairro Jardim Cristal.

Samuel Mattos (PSTU): realizou ação de panfletagem em uma fábrica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Tayná Miessa: não compartilhou agenda de campanha para o dia 16, segundo G1.

Contexto da campanha

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo: Requião Filho, Sandro Alex, Sergio Moro, Adriano Teixeira, Alexandre Salomão, Luiz França, Samuel Mattos e Tayná Miessa, segundo o G1.