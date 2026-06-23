Caminhão carregado com açúcar pega fogo na BR-163 próximo a Realeza

Um incêndio em um caminhão mobilizou o Corpo de Bombeiros de Capitão Leônidas Marques na manhã desta segunda-feira (22), na BR-163, próximo ao viaduto do trevo de Realeza, no Paraná. O caso aconteceu por volta das 8h25 e assustou quem passava pelo local.

Segundo informações da concessionária EPR Iguaçu, quando os bombeiros chegaram ao local, o caminhão já estava parado no acostamento e a cabine havia sido totalmente tomada pelas chamas. O veículo transportava uma carga de açúcar, que havia saído de Santa Teresa do Oeste com destino a Francisco Beltrão.

Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do caminhão antes que o fogo se espalhasse e não sofreu nenhum ferimento. Ele dispensou atendimento médico e não precisou ser levado ao hospital.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o combate ao incêndio e o rescaldo, utilizando cerca de 3 mil litros de água para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para a carga ou para a vegetação próxima.

O incidente foi confirmado pela Rádio SAN FM e pela concessionária responsável pela rodovia. As causas do incêndio não foram informadas até o momento.