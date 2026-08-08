Eintracht-Trainer Hütter lässt mit Transfer-Ansage aufhorchen

Von: Philipp Moser

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Der Kader der SGE umfasst aktuell rund 30 Spieler. Dementsprechend überraschend kommt es, dass Trainer Adi Hütter noch neue Spieler verpflichten will.

Frankfurt – Es tummelt sich auf dem Trainingsplatz bei Eintracht Frankfurt. Das liegt vor allem an der Kaderplanung, die schon in der Rückrunde begonnen wurde. Damals jedoch nicht mit dem Wissen, ob die SGE international spielen wird oder nicht. „Der Kader wurde so zusammengestellt, dass wir in drei Wettbewerben spielen können“, erklärt dementsprechend auch Trainer Adi Hütter gegenüber dem kicker.

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Klar, dass noch Spieler gehen werden. „Ich mag es nicht, mit 28 oder 30 Feldspielern zu trainieren. Ich möchte mit den Spielern arbeiten, mit denen wir auch planen. Es ist für niemanden angenehm, falls dann einige Spieler überbleiben sollten“, weiß auch Hütter. Doch bei Verkäufen soll es nicht bleiben. Der Österreicher sieht vor allem in der Defensive Nachholbedarf.

Hütter Aussage lässt böse Erinnerungen an Toppmöller aufkommen

„Wir wissen, dass wir in der Verteidigung noch etwas tun müssen“ – Hütters Satz dürfte bei vielen Eintracht-Fans für ein Klingeln in den Ohren sorgen. So war in der abgelaufenen Saison die Defensive das Hauptproblem der Frankfurter. Ein Problem, dessen sich der damalige Trainer Dino Toppmöller bewusst war. Diese Bitten nach stärkeren Abwehrspielern blieben bei den Eintracht-Bossen wohl ungehört.

Aufgrund der Vorsaison werden die SGE-Anhänger hoffen, dass die Klubspitze in diesem Jahr den Trainerwünschen nachkommt. Und Hütters Wunschzettel ist mit der Defensive noch nicht abgearbeitet. „Vielleicht müssen wir noch in vorderster Front nachlegen“, blickt er auf seinen Sturm. „Ich bin aber nicht unzufrieden, weil ich weiß, dass sich noch einiges tun wird.“

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Ein zu großer Kader, die Hoffnung auf weitere Neuzugänge, dazu namhafte Abgänge wie Nathaniel Brown und Leistungsträger wie Can Uzun, die womöglich noch zu Abgängen werden könnten: Kurz vor dem Saisonstart gibt es noch einige Baustellen in Frankfurt. Das erste Pflichtspiel steht am 21. August beim Pokalauftakt gegen den SC St. Tönis an. (phm)