Candidatos ao governo do Paraná cumprem agendas com carreatas, panfletagem e eventos

Sérgio Moro e Sandro Alex fizeram carreatas no litoral; outros candidatos participaram de ações em Curitiba, Paranavaí, Rio Branco do Sul e lives, segundo o G1.

Os candidatos ao governo do Paraná cumpriram agendas de campanha em diferentes regiões do Estádio neste domingo (6), informou o G1. Entre as atividades registradas pela reportagem estavam carreatas no litoral, panfletagem, participações em eventos religiosos e culturais, partidas de futebol e transmissões ao vivo.

Como foi o dia dos candidatos

Sandro Alex (PSD): participou de uma carreata em Pontal do Paraná e por municípios do litoral. Também esteve no Congresso de Missões da Assembleia de Deus, em Rio Branco do Sul, segundo o G1.

Sérgio Moro (PL): realizou carreatas pelo litoral do Paraná, passando por Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba; na última cidade também participou de uma caminhada, segundo G1.

Requião Filho (PDT): embora o texto mencione que entre os compromissos de Requião Filho, Sandro Alex e Sérgio Moro estavam carreatas e eventos, a reportagem registra que Requião Filho não informou agenda pública de campanha para este domingo.

Adriano Teixeira (PCO): participou de uma partida de futebol com amigos no Estádio Municipal de Paranavaí; depois, reuniu-se com militantes do partido e participou de um evento cultural na Praça dos Pioneiros, segundo o G1.

Alexandre Salomão (Mobiliza): participou de uma live com outros candidatos para apresentação de propostas e diálogo com eleitores.

Luiz França (Missão): não teve agenda pública de campanha neste domingo, segundo G1.

Samuel Mattos (PSTU): panfletou na rua XV de Novembro, em Curitiba.

Tayná Miessa (UP): fez campanha no Largo da Ordem, em Curitiba.

Contexto da campanha

De acordo com o G1, a campanha eleitoral de 2026 iniciou no domingo (16), data a partir da qual os candidatos estão autorizados a pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgar propostas em rádio, TV e internet, seguindo as regras da Justiça Eleitoral.

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro, conforme informou a reportagem.