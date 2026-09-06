Torcida do Cruzeiro Protesto no Mineirão contra elenco e diretoria com gritos de Resort do Pedrinho

Torcedores do Cruzeiro marcam presença no Mineirão com Protesto contra a gestão de Pedro Lourenço e a performance atual do elenco celeste no Brasileirão

O clima no Mineirão ficou tenso neste domingo, durante a recepção da torcida ao time do Cruzeiro antes da partida contra o Athletico-PR. O ato marcou o reencontro dos cruzeirenses com a equipe após a frustrante eliminação para o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil, conforme informação divulgada pelo ge.

Os torcedores, concentrados em um setor atrás do banco de reservas, exibiram cartazes e entoaram gritos de ordem no momento em que os atletas subiram ao campo para o aquecimento. Entre os alvos das críticas, destacaram-se o dono do clube, Pedro Lourenço, o diretor de futebol Bruno Spindel e Joaquim Pinto.

Reação de Pedro Lourenço no estádio

Durante a movimentação, o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, foi visto próximo ao gramado. Ao notar as faixas, o empresário fez sinais de desaprovação, mas, em um momento de contraste, teve seu nome gritado por parte da torcida, momento em que optou por acenar aos presentes no Mineirão.

Críticas nominais e pressão sobre a diretoria

Além dos jogadores, a diretoria foi duramente cobrada. Cartazes citavam nominalmente membros do futebol do clube, e Bruno Spindel foi alvo de vaias específicas ao ser identificado nas dependências do estádio. As críticas também se estenderam à família Lourenço, evidenciando o desgaste na relação com a gestão atual.

Contexto de instabilidade e busca por vaga na Libertadores

O protesto acontece em um momento delicado, marcado pela recente eliminação na Conmebol Libertadores para o Flamengo. Com a Copa do Brasil também fora do horizonte, o Cruzeiro foca suas atenções exclusivamente no Campeonato Brasileiro, onde o técnico Artur Jorge busca consolidar uma campanha de recuperação.

FAQ

Por que a torcida do Cruzeiro Protesto no Mineirão?A torcida demonstrou insatisfação após a eliminação na Copa do Brasil e o desempenho recente do elenco, utilizando faixas e gritos para cobrar mais raça dos jogadores e mudanças na gestão.

Quem foram os alvos das críticas dos torcedores?Os Protesto foram direcionados ao elenco, ao dono do clube Pedro Lourenço, ao diretor de futebol Bruno Spindel e a Joaquim Pinto.

Qual foi a reação de Pedro Lourenço aos Protesto?O dono do clube fez sinais de desaprovação ao ver as faixas, mas também acenou para a torcida após ouvir seu nome ser gritado.

Como está a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro?

Após um início difícil, o time busca uma vaga na Libertadores sob o comando de Artur Jorge, sendo o Brasileirão a única competição restante no calendário.

Houve manifestações na Toca da Raposa?Não, até o momento, os Protesto foram realizados nas arquibancadas do Mineirão e em pontos estratégicos de Belo Horizonte, sem movimentos registrados no centro de treinamentos.