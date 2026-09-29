Cascavel Athletics School é campeã masculina e quebra recordes no Paranaense Sub-12

Cascavel Athletics School Sub-12 venceu o título geral masculino; atletas marcaram recordes Paranaense e o feminino ficou com o vice-campeonato

A equipe da Cascavel Athletics School obteve desempenho de destaque no Campeonato Paranaense Sub-12 de Atletismo, realizado no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA). A delegação conquistou o título geral no naipe masculino, enquanto o naipe feminino terminou como vice-campeão, segundo CGN.

Além dos resultados coletivos, atletas da equipe registraram novos recordes Paranaense e subiram ao pódio em provas individuais e de revezamento. A participação foi acompanhada pelo técnico Fábio Langoski durante toda a competição.

Destaques individuais

No naipe masculino, Miguel Dombroski foi campeão do Salto em Distância e do Salto em Altura, estabelecendo o novo recorde paranaense Sub-12 no Salto em Altura com 1,48 metro. Miguel integrou também a equipe campeã do Revezamento 4×150 metros misto e a equipe vice-campeã do Revezamento 5×60 metros.

Leonardo Frozza sagrou-se campeão do Triatlo Sub-12 e, durante a competição, estabeleceu recordes Paranaense nos 60 metros rasos e no Salto em Distância. O atleta também foi vice-campeão no Salto em Distância, vice no Revezamento 5×60 metros e campeão no Revezamento 4×150 metros misto.

Outros resultados registrados pelo CGN: Eduardo ganhou bronze no Salto em Altura e prata no Revezamento 5×60 metros; Vítor Hugo Helger ficou com bronze no Triatlo e prata no Revezamento 5×60 metros; Gregor foi campeão estadual no Lançamento do Martelo com 22,93 metros e terminou em quarto no Arremesso do Peso.

Desempenho no naipe feminino

No feminino, Kauana Zanette conquistou o título estadual no Lançamento do Martelo. Júlia Dresch foi campeã do Triatlo Sub-12 feminino, estabeleceu novo recorde paranaense da prova, ficou com o vice-campeonato no Salto em Distância e integrou a equipe campeã do Revezamento 4×150 metros misto.

Revezamento e resultados coletivos

O Revezamento 5×60 metros masculino, formado por Eduardo, Felipe, Vítor Hugo, Miguel Dombroski e Leonardo Frozza, conquistou a medalha de prata e o vice-campeonato estadual. A equipe campeã do Revezamento 4×150 metros misto foi formada por Miguel Dombroski, Júlia Dresch, Helena e Leonardo Frozza.

Apoio institucional e avaliação técnica

Segundo o CGN, o projeto Cascavel Athletics School é realizado pela Fundação Municipal de Esporte e Cultura (FMEC), por meio do Proesporte, com patrocínio da Copel e apoio do Governo do Estado do Paraná. O técnico Fábio Langoski destacou o empenho dos atletas: “Os resultados refletem o empenho diário dos atletas e o comprometimento de todos os envolvidos no projeto. Conquistar títulos estaduais, medalhas e recordes Paranaense demonstra que estamos no caminho certo no desenvolvimento do atletismo de base em Cascavel. É uma grande satisfação ver nossos atletas evoluindo e representando tão bem o município”.