Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 70 milhões no próximo sorteio

A Mega-Sena não teve ganhadores na faixa principal do último concurso e o valor acumulado chega a R$ 70 milhões para o próximo sorteio

O sorteio do concurso 3054 da Mega-Sena, realizado na manhã deste sábado (6), na sede da Caixa em São Paulo, não registrou nenhum acertador para o prêmio máximo. Com isso, o valor que seria distribuído acumulou para o próximo concurso.

De acordo com informação divulgada pela Agência Brasil, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que está programado para ocorrer na terça-feira (8), subiu para a marca de R$ 70 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

As dezenas sorteadas no concurso deste sábado foram: 08-17-24-43-47-58. Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, muitos apostadores foram premiados nas faixas secundárias da loteria.

Desempenho dos apostadores e faixas de premiação

Apesar de o prêmio principal ter acumulado, a Mega-Sena premiou 78 apostas que acertaram a quina. Cada um desses vencedores receberá o valor de R$ 30.145,38.

Além disso, a quadra teve um número expressivo de ganhadores. Foram 5.268 apostas que acertaram quatro números e cada uma delas receberá o prêmio individual de R$ 735,73.

Como participar do próximo sorteio

Para quem deseja tentar a sorte no prêmio de R$ 70 milhões, as apostas já estão liberadas. Elas podem ser feitas até o dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o território nacional.

Outra opção prática é realizar a aposta pela internet, através dos canais oficiais da Caixa. Vale lembrar que o valor da aposta simples, que permite a escolha de seis dezenas, custa R$ 6.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual é o valor do prêmio acumulado da Mega-Sena?

O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 70 milhões.

2. Quando será realizado o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio está agendado para a terça-feira, dia 8.

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4. Qual o preço da aposta simples da Mega-Sena?

A aposta simples, composta por seis dezenas, custa R$ 6.

5. Onde posso realizar minhas apostas?

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou diretamente pelo site ou aplicativo oficial de loterias da instituição.