Candidatos ao governo do Paraná cumprem agendas em Curitiba e no interior no domingo

No domingo (13), Moro e Sandro Alex estiveram na Festa do Porco no Rolete em Toledo; outros candidatos publicaram agendas diversas em cidades como Cascavel, Londrina e São José dos Pinhais, segundo o G1.

Os candidatos ao governo do Paraná tiveram compromissos de campanha na capital e no interior neste domingo, 13 de setembro de 2026, segundo levantamento do G1. As atividades incluíram participação em festas locais, caminhadas, reuniões e panfletagem.

Agenda dos candidatos

Sergio Moro (PL) : participou da 53ª Festa Nacional do Porco no Rolete, em Toledo, e agendou uma blitz no lago de Cascavel.

: participou da 53ª Festa Nacional do Porco no Rolete, em Toledo, e agendou uma blitz no lago de Cascavel. Sandro Alex (PSD) : também esteve na 53ª Festa Nacional do Porco no Rolete, em Toledo; almoçou com amigos do presidente da Câmara de Vereadores de Londrina, participou do lançamento da Expo Favela Innovation 2026 em Curitiba e teve um jantar com médicos e lideranças dos bairros Pinheirinho e Tatuquara, em Curitiba.

: também esteve na 53ª Festa Nacional do Porco no Rolete, em Toledo; almoçou com amigos do presidente da Câmara de Vereadores de Londrina, participou do lançamento da Expo Favela Innovation 2026 em Curitiba e teve um jantar com médicos e lideranças dos bairros Pinheirinho e Tatuquara, em Curitiba. Adriano Funileiro (PCO) : concentrou a agenda em Curitiba, com atividade na Feira Hippie do Largo da Ordem, reunião com militantes do partido e panfletagem pelo Centro Histórico da capital.

: concentrou a agenda em Curitiba, com atividade na Feira Hippie do Largo da Ordem, reunião com militantes do partido e panfletagem pelo Centro Histórico da capital. Alexandre Salomão (Mobiliza) : cumpriu compromissos em São José dos Pinhais, com caminhada, visitas e conversas com produtores e empreendedores do Caminho do Vinho; programou uma live nas redes sociais para a noite.

: cumpriu compromissos em São José dos Pinhais, com caminhada, visitas e conversas com produtores e empreendedores do Caminho do Vinho; programou uma live nas redes sociais para a noite. Samuel de Mattos (PSTU) : não teve agenda pública neste domingo (13), segundo o G1.

: não teve agenda pública neste domingo (13), segundo o G1. Requião Filho (PDT) : não divulgou a agenda de campanha para o dia.

: não divulgou a agenda de campanha para o dia. Luiz França (Missão) e Tayná Miessa (Unidade Popular): não divulgaram agenda de campanha para o dia.

Contexto eleitoral

De acordo com o G1, a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto, quando os candidatos passaram a poder pedir votos e realizar atos de campanha seguindo as regras da Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, ocorrerá em 25 de outubro.

As informações sobre as agendas dos candidatos são do G1.