Chuvas no Paraná deixam mais de 2 mil pessoas desalojadas e Defesa Civil contabiliza três mortes em meio a estragos em 59 cidades

As fortes chuvas que atingem o Paraná deixaram um rastro de destruição em 59 cidades, resultando em 2.070 pessoas desalojadas e três mortes confirmadas até a tarde deste domingo, 13 de setembro.

O cenário de emergência no estado é agravado pelo grande número de residências danificadas, que chega a 2.640 imóveis impactados pelas tempestades. As informações foram divulgadas pela Banda B, com base no balanço oficial da Defesa Civil atualizado às 17h deste domingo.

Entre os dias 9 e 13 de setembro, o estado registrou 65 ocorrências graves decorrentes das chuvas. O impacto total na população paranaense é de 14.530 pessoas afetadas, incluindo 362 cidadãos que perderam suas casas e estão desabrigados.

As três mortes registradas ocorreram no município de Ponta Grossa, localidade que também enfrentou deslizamentos de terra. Além das vítimas fatais, o município contabiliza 40 pessoas afetadas e danos em 13 residências, conforme os dados da Defesa Civil.

Cidades em situação de emergência

Até o momento, cinco municípios paranaenses decretaram situação de emergência devido à gravidade dos danos causados pelo clima. A lista inclui Dois Vizinhos, Espigão Alto do Iguaçu, Matelândia, Ramilândia e União da Vitória.

Dois Vizinhos aparece como um dos locais mais atingidos, com 4.886 pessoas afetadas por uma tempestade de granizo. Na cidade, 1.214 casas sofreram danos, gerando um impacto significativo na infraestrutura local.

Impacto em União da Vitória e Palmeira

O município de União da Vitória enfrenta uma situação crítica, com 2.047 pessoas afetadas pelas chuvas. Destas, 1.800 estão desalojadas e 247 desabrigadas, além de 522 casas que apresentaram danos estruturais.

Em Palmeira, a situação também é preocupante após um vendaval atingir 3.290 pessoas. O fenômeno causou avarias em 145 casas, aumentando a estatística de danos materiais que, em todo o estado, já contabiliza uma residência completamente destruída.

Monitoramento contínuo da Defesa Civil

A Defesa Civil alerta que o cenário permanece em mutação, uma vez que os dados são atualizados conforme os municípios inserem novas informações no sistema estadual. Existe a possibilidade de os números de afetados e desalojados subirem nas próximas horas.

As autoridades seguem monitorando as regiões atingidas, embora nenhum município tenha, até o momento, entrado em estado de calamidade pública. A recomendação é que a população acompanhe os canais oficiais para atualizações sobre o clima e assistência.

Perguntas Frequentes

Quantas pessoas estão desalojadas no Paraná devido às chuvas? A Defesa Civil estima que 2.070 pessoas estão desalojadas no estado.

Quantas cidades foram afetadas pelos temporais? O balanço atual aponta que 59 cidades do Paraná registraram impactos decorrentes das chuvas.

Houve registro de mortes confirmadas? Sim, a Defesa Civil confirmou três mortes, todas ocorridas no município de Ponta Grossa.

Quais cidades estão em situação de emergência? As cidades com decreto de emergência são Dois Vizinhos, Espigão Alto do Iguaçu, Matelândia, Ramilândia e União da Vitória.

Quantas casas foram danificadas pelas tempestades? Foram contabilizadas 2.640 casas com algum tipo de dano, sendo que uma residência foi totalmente destruída.