Candidatos ao governo do Paraná intensificam agendas com carreatas e reuniões

Na reta final da campanha, candidatos percorreram Oeste, Sudoeste, Região Metropolitana e Curitiba em carreatas, panfletagens e sabatinas, segundo o G1.

Os principais candidatos ao governo do Paraná ampliaram compromissos nesta quinta-feira (17), com atividades distribuídas entre o Leste e o Oeste do estado. Entre os eventos registrados pelo G1 estão carreatas em cidades da Região Metropolitana de Curitiba e do Sudoeste, panfletagens no centro de Curitiba e sabatinas.

Agenda dos candidatos

Requião Filho (PDT) : em Foz do Iguaçu, participou de reuniões com professores e representantes locais, concedeu entrevistas às rádios Cultura Foz e Band FM e teve encontros com a comunidade árabe e o Sindicato dos Eletricitários, segundo o G1.

: em Foz do Iguaçu, participou de reuniões com professores e representantes locais, concedeu entrevistas às rádios Cultura Foz e Band FM e teve encontros com a comunidade árabe e o Sindicato dos Eletricitários, segundo o G1. Sandro Alex (PSD) : começou o dia em coletiva em Cascavel, reunindo-se com prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop). Às 11h30 saiu em carreata de Dois Vizinhos, com passagem prevista por Pato Branco e atividades à tarde em Francisco Beltrão, inclusive entrega da Carta do Sudoeste e nova carreata.

: começou o dia em coletiva em Cascavel, reunindo-se com prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop). Às 11h30 saiu em carreata de Dois Vizinhos, com passagem prevista por Pato Branco e atividades à tarde em Francisco Beltrão, inclusive entrega da Carta do Sudoeste e nova carreata. Sérgio Moro (PL) : realizou carreatas na Região Metropolitana de Curitiba, iniciando em Piraquara (Avenida Betonex) e passando por Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais.

: realizou carreatas na Região Metropolitana de Curitiba, iniciando em Piraquara (Avenida Betonex) e passando por Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais. Adriano Funileiro (PCO) : concentrou ações em Curitiba com panfletagem e conversa com trabalhadores na Rua XV de Novembro pela manhã; à tarde reuniu-se com militantes para análise da política internacional e encerrou com conversa com a população no Centro Histórico.

: concentrou ações em Curitiba com panfletagem e conversa com trabalhadores na Rua XV de Novembro pela manhã; à tarde reuniu-se com militantes para análise da política internacional e encerrou com conversa com a população no Centro Histórico. Alexandre Salomão (Mobiliza) : visitou apoiadores e comerciantes na Rua João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, pela manhã e à tarde; à noite participou de uma live do partido.

: visitou apoiadores e comerciantes na Rua João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, pela manhã e à tarde; à noite participou de uma live do partido. Luiz França (Missão) : participou de campanha em Francisco Beltrão, no Sudoeste, e depois seguiu para Curitiba.

: participou de campanha em Francisco Beltrão, no Sudoeste, e depois seguiu para Curitiba. Samuel de Mattos (PSTU) : teve sabatina às 9h na Associação Comercial do Paraná (ACP), em Curitiba, e à tarde participou de atividade de campanha no bairro Batel.

: teve sabatina às 9h na Associação Comercial do Paraná (ACP), em Curitiba, e à tarde participou de atividade de campanha no bairro Batel. Tayná Miessa (Unidade Popular): em Curitiba, participou de café com apoiadores e panfletagem na praça Rui Barbosa pela manhã, almoçou no Restaurante Popular, concedeu entrevista na ACP às 16h e encerrou o dia com panfletagem no Terminal do Carmo.

Contexto

Segundo o G1, a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto, autorizando comícios, caminhadas, carreatas e divulgação de propostas conforme regras da Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro.