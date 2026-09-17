Candidatos ao governo do Paraná intensificam agendas com carreatas e reuniões
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Na reta final da campanha, candidatos percorreram Oeste, Sudoeste, Região Metropolitana e Curitiba em carreatas, panfletagens e sabatinas, segundo o G1.
Os principais candidatos ao governo do Paraná ampliaram compromissos nesta quinta-feira (17), com atividades distribuídas entre o Leste e o Oeste do estado. Entre os eventos registrados pelo G1 estão carreatas em cidades da Região Metropolitana de Curitiba e do Sudoeste, panfletagens no centro de Curitiba e sabatinas.
Agenda dos candidatos
Requião Filho (PDT): em Foz do Iguaçu, participou de reuniões com professores e representantes locais, concedeu entrevistas às rádios Cultura Foz e Band FM e teve encontros com a comunidade árabe e o Sindicato dos Eletricitários, segundo o G1.
Sandro Alex (PSD): começou o dia em coletiva em Cascavel, reunindo-se com prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop). Às 11h30 saiu em carreata de Dois Vizinhos, com passagem prevista por Pato Branco e atividades à tarde em Francisco Beltrão, inclusive entrega da Carta do Sudoeste e nova carreata.
Sérgio Moro (PL): realizou carreatas na Região Metropolitana de Curitiba, iniciando em Piraquara (Avenida Betonex) e passando por Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais.
Adriano Funileiro (PCO): concentrou ações em Curitiba com panfletagem e conversa com trabalhadores na Rua XV de Novembro pela manhã; à tarde reuniu-se com militantes para análise da política internacional e encerrou com conversa com a população no Centro Histórico.
Alexandre Salomão (Mobiliza): visitou apoiadores e comerciantes na Rua João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, pela manhã e à tarde; à noite participou de uma live do partido.
Luiz França (Missão): participou de campanha em Francisco Beltrão, no Sudoeste, e depois seguiu para Curitiba.
Samuel de Mattos (PSTU): teve sabatina às 9h na Associação Comercial do Paraná (ACP), em Curitiba, e à tarde participou de atividade de campanha no bairro Batel.
Tayná Miessa (Unidade Popular): em Curitiba, participou de café com apoiadores e panfletagem na praça Rui Barbosa pela manhã, almoçou no Restaurante Popular, concedeu entrevista na ACP às 16h e encerrou o dia com panfletagem no Terminal do Carmo.
Contexto
Segundo o G1, a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto, autorizando comícios, caminhadas, carreatas e divulgação de propostas conforme regras da Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro.