Suspeito de filmar menina de 11 anos com celular escondido em banheiro é procurado no PR

Imagens mostram homem instalando aparelho; mãe recuperou vídeo apagado, registrou ocorrência e pediu medida protetiva; Polícia Civil investiga.

Um homem de 33 anos é suspeito de esconder um celular dentro do banheiro para filmar uma menina de 11 anos em Mato Rico, na região central do Paraná.

A criança percebeu o aparelho ao entrar no cômodo, interrompeu a ação e contou o que havia encontrado para a mãe, que recuperou um vídeo apagado pelo suspeito e registrou a ocorrência.

O caso

Segundo a Polícia Militar, as imagens mostram o homem instalando o celular e a criança indo ao banheiro. O suspeito fazia parte do convívio familiar da vítima; por isso, o g1 optou por não identificá‑lo para proteger a menina.

Investigação e medidas

A Polícia Militar foi até a casa da família, mas não encontrou o suspeito no local. Até a última atualização da reportagem, ele não havia sido localizado. A investigação está a cargo da Polícia Civil.

A família solicitou uma medida protetiva para impedir a aproximação do homem à criança.

Orientação das autoridades

Em entrevista citada pela reportagem, a delegada Anielen Magalhães afirmou: “É muito importante, é um passo fundamental para romper ciclos, acreditar na palavra da vítima e procurar acreditar também na segurança pública. Portanto, acreditem nas crianças, nos adolescentes. Uma fala muito sexualizada, um comportamento muito reprimido, é preciso observar”.

O g1 também disponibilizou canais para denúncia em casos de suspeita de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, segundo G1.