Neymar diz que ‘dias melhores virão’ após eliminação do Santos na Sul-Americana

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Neymar usou as redes sociais para manifestar apoio ao Santos após a eliminação do clube nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em stories do Instagram, o atacante publicou uma mensagem de otimismo e afirmou que a equipe continuará trabalhando.
Segundo a Agência Estado, publicada pelo CGN, o jogador escreveu: “Já passamos por dias bem mais difíceis… Não importa quantas vezes vamos cair, o que importa é se levantar sempre! Seguimos trabalhando, dias melhores virão”.
O Santos entrou nas quartas de final com vantagem construída na Vila Belmiro, quando venceu o jogo de ida por 2 a 0. No duelo de volta, disputado na Arena MRV, o Atlético-MG venceu por 4 a 2 no tempo regulamentar e levou a decisão para os pênaltis, avançando após vencer a disputa por 3 a 1, segundo a Agência Estado via CGN.
Neymar não esteve em campo na partida de volta por causa de uma lesão muscular na coxa direita. A reportagem informa também que ele já havia ficado fora do jogo de ida da competição.
De acordo com a Agência Estado reproduzida pelo CGN, a diretoria santista promoveu contratações durante a janela de transferências, incluindo Arthur, Rodinei, Lima, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho, e Neymar teve participação direta nessas chegadas. Ainda segundo CGN, Coutinho e Everton Cebolinha não estavam inscritos para a Sul-Americana e só poderiam estrear pelo Santos após a data Fifa.