PL oficializa candidatura de Filipe Barros ao Senado pelo Paraná em aliança estratégica com Deltan Dallagnol e partidos de direita

Com foco na renovação política e alinhamento ideológico, o Partido Liberal oficializou a candidatura de Filipe Barros para representar o Paraná no Senado Federal nas próximas eleições.

A decisão foi tomada durante a convenção partidária realizada no último sábado, em Curitiba. O evento marcou um passo importante para a articulação da direita no estado, que busca fortalecer sua presença no Congresso Nacional.

Filipe Barros, que atualmente exerce seu segundo mandato como deputado federal, surge como a aposta do partido para a vaga de senador. O anúncio reforça a estratégia do PL em consolidar lideranças alinhadas com suas pautas conservadoras.

Conforme informações divulgadas pelo Partido Liberal, a candidatura foi confirmada durante o evento oficial, que também serviu para alinhar a coligação com outras siglas aliadas no Paraná.

Trajetória política e perfil do candidato

Natural de Londrina, Filipe Barros possui 35 anos e uma trajetória marcada por passagens pelo Legislativo municipal e federal. Ele é formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, onde iniciou sua atuação pública como presidente do diretório estudantil.

Sua carreira política ganhou destaque ao ser eleito vereador em Londrina no ano de 2016. Posteriormente, em 2018, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, sendo reeleito em 2022 após ingressar no PL, sigla da qual é o atual presidente do diretório estadual.

A aliança com Deltan Dallagnol

Um dos pontos centrais da campanha de Filipe Barros ao Senado é a parceria com Deltan Dallagnol, do partido Novo. Segundo o candidato, a proposta é oferecer uma representação que una forças da direita e centro-direita no estado.

Em sua fala após a convenção, Barros destacou que, o Paraná é um estado pujante, feito de homens e mulheres trabalhadores, que precisam ter lá no Senado Federal essa representação que eu e o Deltan estamos propondo.

O candidato reforçou ainda que, nós somos jovens, corajosos, nunca nos curvamos ao sistema e é com essa mesma energia e garra que nós queremos estar no Senado Federal.

Contexto das eleições e próximos passos

O cenário eleitoral paranaense conta com o PL coligado ao Podemos, Democracia Cristã e Novo. Este movimento busca concentrar votos em candidaturas que compartilham pautas semelhantes, aumentando a competitividade do grupo nas urnas.

Vale lembrar que as convenções partidárias são etapas fundamentais para a escolha dos candidatos, seguindo o calendário eleitoral brasileiro. O prazo limite para a realização destes eventos é o dia 5 de agosto.

Após a escolha, os nomes devem ser registrados oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até o dia 15 de agosto. A partir do dia seguinte, a campanha eleitoral ganha as ruas, permitindo o contato direto com os eleitores.

Perguntas frequentes sobre a candidatura

Quem é Filipe Barros? Filipe Barros é advogado, deputado federal em segundo mandato e atual presidente do diretório estadual do PL no Paraná.

Qual a coligação do PL no Paraná? O PL está coligado com o Podemos, Democracia Cristã e o partido Novo para as eleições deste ano.

Qual o objetivo da candidatura ao Senado? O objetivo é representar a direita e a centro-direita no Senado Federal, com foco em coragem e renovação política.

Quando começa a campanha eleitoral? A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto, logo após o prazo de registro das candidaturas.

Quais cargos estão em disputa este ano? Os brasileiros votarão para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.