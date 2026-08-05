Cantor de Maringá viraliza ao inundar redes de Luciano Huck e conquista chance de ouro no palco do Domingão

Como o cantor Vitor Maia transformou uma interação simples nas redes sociais em um convite para brilhar no palco do programa Domingão com Huck

A determinação de um artista independente de Maringá, no Paraná, chamou a atenção de todo o Brasil nos últimos dias. Vitor Maia, de 31 anos, viu sua carreira ganhar um novo fôlego após uma estratégia ousada nas redes sociais.

Tudo começou com uma interação persistente nos perfis do apresentador Luciano Huck. O que parecia ser apenas uma tentativa de ser notado, rapidamente se transformou em um desafio público que mobilizou milhares de internautas em todo o país.

Conforme informações divulgadas sobre a trajetória do artista, o cantor conseguiu transformar a insistência em um momento histórico para sua trajetória musical, conforme detalhado no relato sobre a participação no programa.

O desafio dos 100 mil comentários

Após meses comentando publicações do apresentador, Vitor Maia finalmente foi notado. Luciano Huck lançou um desafio direto, afirmando: Beleza Vitor, me convenceu! Vamos fazer assim: se o seu próximo vídeo, respondendo o meu comentário, tiver 100 mil comentários, eu te levo para cantar no palco do Domingão! Você topa? Boa sorte… Valendo!

O cantor não perdeu tempo e iniciou uma verdadeira força-tarefa. Ele utilizou panfletos nas ruas de Maringá e engajou o público em eventos como a Expoingá, além de uma campanha intensa no TikTok para bater a meta estipulada pelo apresentador.

A conquista da meta e a realização do sonho

Em apenas 12 dias, a meta foi batida. Vitor Maia, que já acumulava uma experiência de 12 anos na música, viu seu esforço ser recompensado. O artista explicou que a ideia surgiu após um de seus vídeos, onde encaixava sua música em contextos de rotina, atingir 40 milhões de visualizações.

Ao ver um comentário de Huck com uma risada, ele sentiu que precisava agir. Na hora que eu vi esse ‘KKKK’, eu falei: Cara, não tem a mínima possibilidade de responder para o maior contador de histórias do Brasil um ‘KKKK’ de volta, contou o cantor.

Renovação para a carreira musical

A participação no último domingo, dia 2, foi descrita pelo cantor como a oportunidade da sua vida. Com os pais na plateia, ele apresentou a música Liberdade ou Solidão e sentiu a grandiosidade de estar no palco do Domingão com Huck.

Vitor confessa que a carreira musical enfrentou muitos obstáculos, especialmente durante a pandemia. Agora, com a visibilidade alcançada, ele planeja o lançamento de um DVD e três novas músicas, encarando o momento como um verdadeiro jato de renovação.

Perguntas frequentes sobre o caso

Como Vitor Maia conseguiu o convite para o Domingão?

Ele foi desafiado por Luciano Huck a atingir 100 mil comentários em um vídeo no TikTok, meta que cumpriu em 12 dias.

Qual é a música que o cantor apresentou no programa?

A música apresentada por Vitor Maia chama-se Liberdade ou Solidão.

Onde o cantor mora e qual sua experiência?

Vitor Maia é de Maringá, no Paraná, e possui 12 anos de carreira artística.

Como ele mobilizou as pessoas para bater a meta?

Ele utilizou ações presenciais, como panfletagem em ruas e eventos, além de uma campanha engajada nas redes sociais.

Quais são os próximos passos de Vitor Maia?

O artista planeja aproveitar a visibilidade para lançar um novo DVD e três músicas inéditas.