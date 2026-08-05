Mistério das mortes de cobradores de dívida no Paraná completa um ano sem prisões e deixa famílias sem respostas

Um crime brutal que completa doze meses sem punição, deixando um rastro de incertezas e a busca por justiça diante de um cenário de silêncio absoluto

O caso das mortes de cobradores de dívida no Paraná completa um ano nesta semana, marcando um período de angústia para os familiares das vítimas. O crime, que envolveu uma emboscada em uma propriedade rural, ainda não teve nenhum suspeito preso ou responsabilizado formalmente.

A investigação aponta que quatro homens foram executados por causa de uma dívida, mas o desfecho do inquérito permanece estagnado. Conforme informação divulgada pelo g1, a polícia acredita que a emboscada ocorreu por volta das 12h30, logo após as vítimas chegarem ao local.

A seguir, entenda os detalhes desta trama que envolve o desaparecimento de suspeitos, a localização de corpos em valas e as fichas criminais dos envolvidos, em um caso que segue sendo um dos mais intrigantes do estado.

O desaparecimento e a descoberta dos corpos

Tudo começou quando a esposa de um dos cobradores, Robishley, registrou o desaparecimento em São Paulo em agosto de 2025. Na época, os principais suspeitos, Antônio e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, chegaram a prestar depoimento à polícia, mas desapareceram logo em seguida.

Após 44 dias de buscas intensas, os corpos foram encontrados em uma vala, cobertos por vegetação, na zona rural de Icaraíma. A picape utilizada pelo grupo também foi localizada anteriormente, enterrada em um bunker na mesma região, após uma denúncia anônima.

As vítimas e o histórico criminal

O grupo era formado por Diego Henrique Affonso, Rafael Juliano Marascalchi, Robishley Hirnani de Oliveira e Alencar Gonçalves de Souza. As fichas criminais dos envolvidos, reveladas pela polícia, mostram passagens por estelionato, ameaça e até tráfico de drogas.

A Polícia Civil chegou a investigar se os quatro homens possuíam algum vínculo com o crime organizado, mas os resultados conclusivos dessa apuração não foram divulgados oficialmente até o momento, mantendo o caso envolto em sigilo.

O impasse jurídico e a defesa dos suspeitos

O advogado Renan Farah, que representa os suspeitos Buscariollo, nega o envolvimento de seu cliente no crime. Ele afirma que a defesa enfrenta dificuldades para acessar os documentos do processo devido ao sigilo imposto pelas autoridades judiciais.

A defesa alega que deseja apenas um acesso justo aos elementos produzidos, sem ser tratada como obstáculo. O objetivo, segundo o advogado, é garantir que a investigação analise todas as possibilidades e não apenas uma hipótese escolhida inicialmente.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por que ninguém foi preso até agora?

Os principais suspeitos, Antônio e Paulo Buscariollo, são considerados foragidos desde agosto de 2025, o que dificulta o avanço das prisões.

Onde os corpos foram encontrados?

Os corpos foram localizados em uma vala coberta por plantas, na zona rural de Icaraíma, a 650 metros de onde o veículo das vítimas estava enterrado.

Qual era o motivo da viagem?

O grupo viajou de São Paulo para o Paraná com a missão específica de realizar a cobrança de uma dívida envolvendo uma propriedade rural.

O que diz a defesa dos suspeitos?

A defesa nega a autoria do crime e afirma que o sigilo do processo impede o pleno exercício do direito de defesa e o acesso às provas produzidas.

Existe relação com o crime organizado?

A polícia investigou essa possibilidade devido ao histórico criminal das vítimas, mas não houve uma confirmação pública sobre o resultado dessa linha de investigação.