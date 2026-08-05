Advogado é preso em Camaçari suspeito de liderar esquema de fraudes fundiárias e estelionato na Bahia

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Uma operação policial de grande impacto movimentou a cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira, dia 4. As autoridades cumpriram mandados contra um advogado suspeito de chefiar um grupo criminoso focado em fraudes fundiárias.
O investigado, identificado como João Geraldo Nascimento, foi capturado durante a operação denominada Terno Manchado. O homem, que é natural do Paraná, era alvo de quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça paranaense, conforme informação divulgada pelo g1.
A investigação aponta que, embora o grupo tenha origem em outro estado, o advogado passou a atuar na Bahia focando em crimes patrimoniais graves. Entenda a seguir como funcionava o esquema de fraudes fundiárias que enganava compradores e órgãos públicos.
Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava de forma estruturada para aplicar golpes de estelionato. A estratégia envolvia a falsificação de documentos para dar uma falsa aparência de legalidade às negociações de imóveis que, na verdade, eram ilegais ou pertenciam a terceiros.
A Coordenação de Conflitos Fundiários identificou que o suspeito tentou comercializar fraudulentamente um lote localizado no Projeto de Assentamento Açu da Capivara. Esta área específica é administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em Camaçari.
Esta ação policial representa apenas a primeira fase de uma investigação mais ampla conduzida no estado da Bahia. O objetivo central é cumprir todos os mandados judiciais pendentes e reunir provas robustas para identificar e responsabilizar outros integrantes do bando.
As autoridades seguem analisando os documentos apreendidos para entender a extensão total do prejuízo causado pelas fraudes fundiárias. Até o momento, a defesa do investigado não se manifestou publicamente sobre as acusações detalhadas pela polícia.
1. Quem foi o principal alvo da operação em Camaçari?
O principal alvo foi o advogado João Geraldo Nascimento, suspeito de integrar um grupo criminoso de estelionato.
2. Qual era o objetivo da Operação Terno Manchado?
A operação visou cumprir quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Paraná contra o suspeito que atuava na Bahia.
3. Como o grupo realizava as fraudes fundiárias?
Eles utilizavam documentos falsificados para conferir uma aparência de legalidade à venda de imóveis, inclusive terrenos do INCRA.
4. O que é o assentamento Açu da Capivara?
É uma área situada em Camaçari que é administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, sendo alvo de tentativas de venda ilícita.
5. O que acontece na próxima fase da investigação?
A polícia busca reunir novos elementos para responsabilizar outros indivíduos que participam da estrutura criminosa de estelionato.