Advogado é preso em Camaçari suspeito de liderar esquema de fraudes fundiárias e estelionato na Bahia

Ação policial em Camaçari desarticula grupo criminoso especializado em fraudes fundiárias e estelionato que atuava com documentos falsificados na região

Uma operação policial de grande impacto movimentou a cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira, dia 4. As autoridades cumpriram mandados contra um advogado suspeito de chefiar um grupo criminoso focado em fraudes fundiárias.

O investigado, identificado como João Geraldo Nascimento, foi capturado durante a operação denominada Terno Manchado. O homem, que é natural do Paraná, era alvo de quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça paranaense, conforme informação divulgada pelo g1.

A investigação aponta que, embora o grupo tenha origem em outro estado, o advogado passou a atuar na Bahia focando em crimes patrimoniais graves. Entenda a seguir como funcionava o esquema de fraudes fundiárias que enganava compradores e órgãos públicos.

O modus operandi do grupo criminoso

Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava de forma estruturada para aplicar golpes de estelionato. A estratégia envolvia a falsificação de documentos para dar uma falsa aparência de legalidade às negociações de imóveis que, na verdade, eram ilegais ou pertenciam a terceiros.

A Coordenação de Conflitos Fundiários identificou que o suspeito tentou comercializar fraudulentamente um lote localizado no Projeto de Assentamento Açu da Capivara. Esta área específica é administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em Camaçari.

Desdobramentos da Operação Terno Manchado

Esta ação policial representa apenas a primeira fase de uma investigação mais ampla conduzida no estado da Bahia. O objetivo central é cumprir todos os mandados judiciais pendentes e reunir provas robustas para identificar e responsabilizar outros integrantes do bando.

As autoridades seguem analisando os documentos apreendidos para entender a extensão total do prejuízo causado pelas fraudes fundiárias. Até o momento, a defesa do investigado não se manifestou publicamente sobre as acusações detalhadas pela polícia.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quem foi o principal alvo da operação em Camaçari?

O principal alvo foi o advogado João Geraldo Nascimento, suspeito de integrar um grupo criminoso de estelionato.

2. Qual era o objetivo da Operação Terno Manchado?

A operação visou cumprir quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Paraná contra o suspeito que atuava na Bahia.

3. Como o grupo realizava as fraudes fundiárias?

Eles utilizavam documentos falsificados para conferir uma aparência de legalidade à venda de imóveis, inclusive terrenos do INCRA.

4. O que é o assentamento Açu da Capivara?

É uma área situada em Camaçari que é administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, sendo alvo de tentativas de venda ilícita.

5. O que acontece na próxima fase da investigação?

A polícia busca reunir novos elementos para responsabilizar outros indivíduos que participam da estrutura criminosa de estelionato.